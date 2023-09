The Town: as principais ativações de marca do festival e o que fazer por lá — além dos shows

Já é amanhã! Um dos festivais mais aguardados do ano, o The Town começa neste sábado, 2. Com grande expectativa e estrutura recorde, o Autódromo de Interlagos ficará marcado por um evento gigantesco, cuja promessa é de se tornar o "Rock in Rio de São Paulo".

O festival acontece em 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023, na capital paulista, e tem previsão de receber cerca de 500 mil pessoas em cinco dias, com mais 235 horas de música nesse intervalo. Serão também cinco palcos: The One, Skyline, New Dance Order, São Paulo Square e Factory, todos inspirados em setores culturais da cidade de São Paulo. O line-up terá a presença de Bruno Mars, Demi Lovato, Post Malone, Maroon 5, Foo Fighters e outros.

Mas mais do que assistir aos artistas preferidos, a graça dos festivais é também aproveitar as ativações das marcas apoiadoras e patrocinadoras. E patrocínio não é problema para o The Town: são mais de 15 marcas apoiadoras, entre elas Heineken, Itaú, Porto, Vivo, Riachuelo, Kit Kat, Seara, Coca-Cola, Volkswagen, iFood, TikTok, Spotify, Movida, Latam, Johnnie Walker, Gerdau, Chilli Beans, Cup Noodles, McDonald's, 3 Corações, Sephora e outras.

Boa parte delas, além de oferecerem o espaço das ativações para espaços 'instagramáveis' e outras atividades. À EXAME, as patrocinadoras contaram um pouco do que encontrar nas ativações, veja abaixo:

Veja as principais ativações das marcas patrocinadoras do The Town

Heineken

A Heineken, patrocinadora master do festival, resolveu destacar as diversas formas pelas quais os consumidores a chamam e como se relacionam com uma série múltipla de ações. Em parceria com a Agência Atenas, responsável por planejamento, criação e execução da plataforma de cultura e sustentabilidade da marca no Brasil, serão, ao todo, oito pontos de ativação.

No Lounge Good Times Brouwerij (Cervejaria Good Times), haverá vista privilegiada para o palco Skyline. O espaço terá DJs e áreas instagramáveis para que os convidados possam fotografar em cada canto do ambiente.

ei, abre para uma surpresa! 🥹 tudo pronto pra vcs chorarem abraçados aqui! 💙 #IssoÉTheTown #TheTown2023 pic.twitter.com/LjOGOGAXB5 — The Town (@thetownfestival) August 31, 2023

A Verdinha também assina a famosa tirolesa do Rock in Rio, que veio para o The Town. O salto é de 200 metros de comprimento sobre uma multidão de milhares de pessoas. Só será possível entrar na ativação mediante agendamento. Os fãs desembarcarão em um bar, com bartenders vindos da Holanda para servir chope.

As imagens das pessoas serão captadas na descida mediante autorização e, ao desembarcarem no bar, poderão escanear via QR Code para postar o registro. As imagens serão transmitidas no telão da saída da tirolesa nos intervalos dos shows.

No HNK Studio, em grupos de até 12 pessoas, os participantes poderão vivenciar experiências musicais em um inédito estúdio. A ativação começa com o som holográfico que vai transportar o consumidor para o caminho da música, do estúdio até o ápice do festival: ao palco Skyline.

O Bar NDO promete uma visão futurista dos bares em 2085. O espaço é responsivo e se comunicará com seus clientes através de tecnologia e frases pré-gravadas. O NDO também contará com um rooftop exclusivo apenas para convidados.

Por fim, o Skyline Bar terá uma versão rápida para evitar filas e pegar cerveja, com alguns espaços instagramáveis.

McDonald's

McDonald’s vai construir, dentro do Autódromo de Interlagos, a sua maior operação já feita na América Latina. Serão três cozinhas, totalizando uma área de 1.700m² e operada por mais de 460 funcionários de toda a Grande São Paulo. Além de 1500m2 de praça de alimentação e descanso.A megaoperação será a maior da história, quase cinco vezes maior do que a estruturada na primeira participação do McDonald’s em um festival, e ainda contará com dois quiosques para venda exclusiva de McFritas.

A experiência fica por conta de um espaço exclusivo, aberto para todos, com ativações variadas:

Uma parede sensorial com os sanduíches e as batatinhas adoradas pelo público, Um jogo inspirado no clássico Pac-Man, em que o objetivo de cada jogador é pegar o máximo de itens Méqui + The Town percorrendo o mapa durante o tempo estipulado, estações para fotos e, na área VIP, a marca terá uma piscina de bolinhas.

3 Corações

A marca brinda os visitantes com um rooftop que proporciona vista privilegiada de todo o evento. Este ambiente exclusivo destaca criações de drinks elaborados pelos baristas da 3 Corações especialmente para o festival, que harmonizam o sabor do café com destilados como uísque e gin, além de opções sem álcool.

A 3 Corações conta com mais dois espaços exclusivos dedicados à degustação e ativação de produtos. No espaço Power Whey o público terá a oportunidade de participar de uma brincadeira e conhecer o novo Cappuccino Pronto Power Whey.

Mix FM

A Mix conta com um lounge de 50m² e 6 metros de altura, dividido em dois andares, sendo um rooftop dedicado para convidados da rádio e, no andar de baixo, dois estúdios foram totalmente preparados para garantir a excelência da transmissão.

Na ativação para o público, também será possível conhecer um estúdio de rádio de verdade. O espaço terá espaços para fotos e vídeos.

A rádio também traz lives no Youtube e TikTok, das 17h às 23h, durante todos os dias de festivais. Entre os principais convidados estão Alok, Carol Biazin, Day Limns, Samuel Rosa, Jão, Maneva, NX Zero e Vitor Kley.

Coca-Cola

No The Town, o espaço da marca dá vida a plataforma global de música da Coca-Cola. Chamado de Coke Studio, tem capacidade para 250 pessoas, com programação inédita de 60 horas de música e line-up composto por 30 artistas nacionais, incluindo DJ´s, dançarinos e cantores. Os artistas se apresentarão em pocket shows, alguns formando duplas, criando uma collab musical produzida especialmente para o Coke Studio no festival.

Estão confirmados nomes como: BaianaSystem, Poesia Acústica, Pocah, Thiago Pantaleão, Johnny Hooker, Àttooxxá e Rachel Reis. Alguns DJ's que garantiram presença são: Tamy Reis, Ruxell, Boss in Drama, Fresh Prince da Bahia, TropiCals e Rapha Lima, entre outros.

Além disso, o espaço da Coca terá ativações como estação de customização de óculos e distribuição de sampling.

Seara

Os lounges Seara e Seara Gourmet se destacam como "experiências multissensoriais". Embalados por iluminação em LED, os ambientes oferecem cenários com tecnologias inovadoras. Ambos os espaços, tanto o da Seara comum quanto o da Seara Gourmet, são repletos de detalhes instagramáveis.

As experiências nos lounges da marca se completam com mezaninos com vistas privilegiadas para o grande festival e palco The One, áreas vip e degustações oferecidas por chefs convidados.

Movida

A locadora de carros Movida levará seu compromisso com a sustentabilidade à primeira edição do The Town. Durante o evento, a empresa colocará todo mundo para dançar em um desafio que promoverá o plantio de árvores em áreas degradadas do Cerrado brasileiro.

No estande da Movida, com vista para o palco The One, haverá uma pista de dança. Em frente ao telão, será possível dar início ao desafio, que consistirá em dançar o RAP da marca, como em um videogame. As rimas, que falam sobre os serviços e diferenciais que a empresa oferece aos seus clientes, irão dar ritmo ao show e a soma de passos das dancinhas realizadas será convertida no plantio de árvores.

Os plantios gerados a partir do The Town ocorrerão durante o período de chuvas no Corredor de Biodiversidade do Rio Araguaia, e serão realizados pela Black Jaguar Foundation, aliada da Movida na jornada da sustentabilidade. Juntas, as empresas foram responsáveis pelo plantio de mais de 147 mil mudas em 2022, por meio do programa Carbon Free da Movida, que atua na compensação das emissões provenientes da locação de carros.

No The Town, quem passar pelo estande da Movida, também poderá tirar fotos e fazer vídeos dentro de um carro, passando pelas mesmas ruas da cidade de São Paulo apresentadas nos palcos do The Town. Uma segunda réplica estará disponível para fotos e vídeos na área VIP do evento.

Kit Kat

Durante os cinco dias de festival, a Kit Kat oferecerá atividades em três espaços físicos da marca, juntamente com a distribuição de brindes para o público.

O estande “Let’s Rock the Break”, localizado no gramado próximo ao palco The One, será o principal e contará com ativações ao público, como um escorredor no formato do chocolate, e uma experiência com realidade aumentada, simulando a sua experiência como um astro da música.

Os outros dois andares do espaço contarão com DJ, bar, áreas de foto e uma vista privilegiada para influenciadores, imprensa e convidados. A marca vai distribuir pochetes para quem estiver curtindo no gramado e três formatos de pins para os participantes das ativações do estande.

O segundo espaço da marca é uma loja de KITKAT® Chocolatory®, onde serão vendidos os chocolates da marca, incluindo sabores inspirados no festival. O terceiro espaço é uma ativação instagramável de KITKAT® dentro da área VIP, além da distribuição de shoulder bags como brinde, elevando a experiência dos convidados.

Vivo

A Vivo terá dois espaços no festival, um estande de 150m² de frente para o palco Skyline e outro de 50m² de frente para o palco Factory. No Skyline, a marca proporcionará experiências diferenciadas nas ativações do espaço, com photo oportunity para gerar o residual dos posts nas redes sociais. O espaço ainda receberá as batalhas de rima, que irão acontecer diariamente, e o “Salão de Cria”, onde profissionais negros especializados em cabelo e maquiagem irão produzir o público.

A marca também assinará um dos principais brinquedos do festival, o Mega Drop, torre com mais de 50 metros, que dá uma ampla visão do festival, além da adrenalina da queda livre. Além disso, a Vivo irá colocar quinze charges stations espalhadas pela Cidade da Música, para que o público possa recarregar bateria do celular.

A Vivo faz sua estreia no The Town 2023 com o movimento Presença Preta. Dessa vez, a proposta é dar visibilidade as ações e ocupações de arte que fazem parte da cultura paulistana, como as batalhas de rimas. O projeto, que integra a plataforma de conteúdo e ativações da marca em festivais de música desde 2022, irá ampliar o senso de comunidade e o empreendedorismo negro, trazendo mais essa expressão cultural da cidade para uma batalha a favor do corre coletivo e da representatividade negra.

Gerdau

O público presente no evento poderá conhecer as ativações em dois espaços criados pela companhia na Cidade da Música. Quem visitar o estande principal, localizado no gramado com vista para os palcos Skyline e The One, vai encontrar uma guitarra gigante de quase 6m de altura, feita em aço, como referência para o espaço.

Ali, a grande atração é a “garra humana”, na qual os participantes serão içados e flutuarão acima de uma piscina composta por diversos tipos de sucata metálica, como geladeiras e bicicletas, que poderão ser reciclados e transformados em aço de baixa pegada de carbono novamente, reproduzindo o processo da reciclagem.

Johnnie Walker

Johnnie Walker chega à primeira edição do The Town 2023 como uísque oficial do evento, com bares localizados na área VIP - onde será possível apreciar drinks feitos com os principais blends da marca como Black Label e Blonde - e um stand de ativação no gramado idealizado pela agência BFerraz.

Em sua ativação, Johnnie Walker convoca o público a caminhar sobre uma esteira, enquanto escuta uma música escolhida na playlist disponível. Cada participante ganha um par de meias exclusivo da marca como brinde individual e a soma da caminhada de todos destrava benefícios coletivos durante o festival.

E é a caminhada coletiva que também vai iluminar a saída e tornar a volta do público para casa mais segura, especialmente para as mulheres. No início da noite, todos os passos acumulados ao longo do dia de ativação vão desbloquear um corredor de luzes na Av. Feliciano Correia, principal acesso à estação Autódromo da CPTM.

Volkswagen

A Volkswagen do Brasil conta com quatro espaços de entretenimento para conectar o público do The Town 2023 no Autódromo de Interlagos. É co-patrocinadora da Rota 85, uma área temática em homenagem ao Rock in Rio, dos mesmos produtores do evento.

O estande Skyline terá o Car Sound T‑Cross, uma competição musical que traz o modelo T‑Cross como um instrumento para os jogadores criarem suas músicas. São dois participantes por vez, acomodados nos bancos dianteiros. Eles devem utilizar elementos do veículo para acionar sons e reproduzir músicas.

Com o SUV 100% elétrico ID.4, a Volkswagen criou a VR ID.4 Electric Factory, uma jornada em realidade virtual na qual o visitante pode construir o primeiro modelo elétrico da marca no Brasil em uma espécie de metaverso. Com óculos de VR, o participante assume essa linha de produção cheia de efeitos especiais e curiosidades sobre o veículo.

O Car Boost, um jogo interativo de performance, testa a habilidade e o reflexo dos participantes inspirado nos testes de preparação de pilotos da Fórmula 1. O jogo segue pilares da Volkswagen como performance, segurança e conforto.

O VW Play Garage é um palco montado no meio do evento, onde os visitantes podem cantar uma música em karaokê com uma banda ao vivo. Os nomes do artista e da música aparecem no letreiro do palco durante a apresentação. No Amarok Extreme haverá uma pista de iron track montada no evento para que os convidados conheçam a picape em uma experiência conduzida por um piloto profissional.

Outra ativação estará na Rota 85, uma área temática do The Town que tem a Volkswagen como co-patrocinadora e onde as marcas contam com estandes para oferecer experiências de entretenimento. Por lá, a marca terá o Car Stage, um espaço instagramável reunindo a Kombi clássica e sua versão 100% elétrica, o ID.Buzz, usados na campanha de 70 anos da Volkswagen com a cantora ícone da MPB atual Maria Rita (uma das atrações do The Town) e sua mãe, Elis Regina.

O público poderá fazer produções audiovisuais, onde passado e presente se encontram. É só escolher o fundo e o hit que será dublado dentro do modelo elétrico para ganhar seu vídeo e compartilhar sem moderação nas redes sociais. Na Rota 85, também terá um caricaturista no estande desenhando os participantes do The Town em um VW Nivus.

Chilli Beans

Além da tradicional Capela Chilli Beans, onde celebraremos casamentos reais e fictícios, a marca também contará com a Ponte do Amor, em uma referência à ponte dos cadeados de Paris (“Pont des Arts”), cidade do amor, e o Óculos Gigante, que servirá como ponto de descanso.

Outra novidade da marca é o apoio oficial ao The Town Plural, mais especificamente no projeto de regulação sensorial, que pertence a uma série de ações dedicadas ao público com TEA (Transtorno do Espectro Autista) no evento.

Itaú

Quem frequentar o andar térreo do espaço do Itaú, aberto a todo o público, poderá vivenciar apresentações especiais de festas icônicas da cidade, celebrando a noite paulistana em sintonia com o lineup de cada dia do festival.

Estão previstos selos de festas como Afrogroove, Javali, Discopedia, Mixtory e Pilantragi. DJs convidados também se apresentarão no rooftop do espaço, área da qual se pode ter uma privilegiada visão do palco Skyline e da roda gigante. O acesso à esse andar será exclusivo para os clientes do banco, mediante apresentação de cartão de crédito, débito ou do app no celular.

Parte da fachada externa do espaço do Itaú no The Town será composta por paredes de LED de ultradefinição, com mais de 8 metros de altura com surpreendentes conteúdos 3D e motion design, incluindo alguns gerados por inteligência artificial, inspirados na cidade, na música e em seus artistas. Algumas ações interativas conversarão diretamente com o público presente no gramado por meio de câmeras estrategicamente instaladas.

O festival contará ainda com a tradicional roda gigante do Itaú.

Latam

O estande possui 80 metros quadrados distribuídos em dois andares e contará com diversas atrações. No primeiro andar, o público terá acesso ao LATAM Deck, um cubo de vidro instagramavel inspirado nos observatórios de grandes cidades do mundo - como São Paulo, Chicago e Nova York -, além de uma área VIP para os convidados especiais: passageiros mais frequentes, mais de 20 influenciadores, jornalistas e executivos da companhia.

A principal atração do estande será a “Garra Humana”, uma aventura dinâmica para grupos de quatro pessoas - sendo duas no balcão de controle e duas suspensas pela garra. O objetivo é que a dupla no balcão controle a dupla suspensa pela garra para caçar a “nuvem premiada”, que dará para cada pessoa da dupla 10 mil pontos LATAM Pass, o nosso programa de fidelidade. Ao todo, a LATAM distribuirá mais de 2,5 milhões de pontos durante o festival.

iFood

Dois grandes espaços do iFood estarão disponíveis ao lado dos palcos principais do festival. Na lateral do Skyline, o espaço em formato de uma grande bag vermelha, elemento visto constantemente com os entregadores iFood, terá 50m² e é um ponto de encontro com espaços divertidos para registrar a presença no festival, além de um terraço para convidados.

Já no palco The One, o iFood também terá um espaço com arquitetura em formato de bag vermelha, só que dessa vez, bem maior, com 150 m². É neste espaço que os fãs terão acesso ao restaurante original Vontade de The Town-Pede iFood Já. No cardápio, pizzas inéditas, criadas em parceria com três cantores nacionais: Luísa Sonza, Alok e Pabllo Vittar.

O espaço próximo ao palco The One vai oferecer também aos presentes um show de projeções usando tecnologia 4D, em um telão de mais de 880 polegadas, 1,7 vezes o tamanho de uma tela de cinema.

Riachuelo

A Riachuelo terá três espaços no The Town, todos com espaços para todos e vídeos: o "closet da Riachu", com cenários fashionistas; uma pop-up store da FANLAB, marca geek da Riachuelo, que vai celebrar os 100 anos da Disney com produtos e espaços instagramáveis; e um ambiente de descompressão para descanso e carregar o celular.

TikTok

No evento, o TikTok terá um lounge pensado para a comunidade de criadores que contará com uma programação especial para os convidados do local, interação com marcas, ativações e mais. Nele, os criadores convidados vão poder acompanhar com vista privilegiada os shows do palco Skyline.