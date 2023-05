Gerdau fornece aço 100% reciclável para o The Town e faz ação social com Gerando Falcões

A fabricante de aço Gerdau será a fornecedora de 300 toneladas de aço 100% reciclável para o festival The Town, que acontece em setembro em São Paulo. De acordo com anuncio realizado nesta terça-feira, 30, os insumos serão usados para moldar estruturas fixas e temporárias, incluindo equipamentos de entretenimento e fundação de edificações e infraestrutura do autódromo.

"Ano passado tivemos uma parceria com o Rock in Rio, quando as estruturas tinham 73% de aço reciclado. Agora, no The Town chegamos aos 100%. Além disto, é importante lembrar que 71% do processo de aço tem reciclagem de sucata, o que permite menor emissão de gases causadores do efeito estufa. Para isto, reciclamos cerca de 11 milhões de toneladas de aço por ano", diz Gustavo Werneck, CEO da Gerdau. Segundo o executivo, a companhia emite metade dos gases de CO2 quando comparada, globalmente, com outras empresas do setor.

Já Luis Justo, CEO da Rock World, reforçou que parte das estruturas montadas para o The Town continuará no Autódromo de Interlagos após o festival via parceria com a Prefeitura de São Paulo. "Estamos promovendo a remodelação do espaço e deixando, por exemplo, algumas torres de delay". Além disto, o festival segue com ações de economia circular, diversidade e inclusão, entre outros.

Iza é embaixadora de sustentabilidade

A cantora Iza foi anunciada como embaixadora de sustentabilidade da Gerdau, e se apresentará no festival dia 10 de setembro. No evento de anúncio da parceria, Iza fez um pocket show acompanhada da Orquestra da Sucata, um projeto social de grupo apoiado pela Gerdau. A Orquestra de Sucata é uma iniciativa que, desde 2015, une música e reciclagem, envolvendo crianças e jovens em uma atmosfera cultural em que busca refletir sobre as temáticas da reciclagem e da sustentabilidade. Com seus instrumentos feitos de sucata e materiais recicláveis, a Orquestra desenvolve músicas autorais cantadas e instrumentais, trazendo em suas melodias a importância da preservação do meio ambiente e do consumo consciente.

"Tenho uma história longa com o Rock in Rio e agora com o The Town. Já a Gerdau fico feliz de firmar essa parceria, pois trabalho com marcas que acreditam nas mesmas coisas que eu e trabalham com propósito. Esperamos, juntos, levar impacto ambiental e social para todas as pessoas", afirma Iza.

Impacto social

Para além de levar os temas ao grande público por meio da imagem da cantora, a Gerdau e o The Town anunciam o compromisso de impactar positivamente cerca de 1.000 pessoas de 290 famílias moradoras da favela do Haiti, em São Paulo, a partir do programa Favela 3D da ONG Gerando Falcões.

"A Gerdau está entre as duas maiores apoiadas da Gerando Falcões desde a pandemia da covid-19 e agora reforça a atuação com esse trabalho que acompanhará cada individuo no desenvolvimento social até o fim de 2024", explicou Edu Lyra, fundador e CEO da Gerando Falcões.

No evento, foi lançado o chaveiro Gerdau e Gerando Falcões, um produto social que será vendido durante o festival The Town. Produzido a partir de aço Gerdau 100% reciclável, o chaveiro representa a Favela do Haiti e toda a renda gerada a partir da venda será revertida para projetos de desenvolvimento da comunidade. Participam da ação também a Fundação Grupo Volkswagen e Vozes da Periferia.

"Com o The Town e o Rock in Rio construímos a Cidade da Música e a Cidade do Rock, respectivamente. Esses são espaços funcionais com respeito, segurança, acesso ao banheiro e outros aspectos de uma cidade. Assim, entendemos que devemos ter essas características em todo o Brasil. Considerando que 80% das favelas no País são compostas por até 500 famílias podemos engajar outras empresas para a realização de projetos como este que estamos anunciado", diz Roberta Medina, Chief Brand Reputation Officer, da Rock World.