The Town: veja o line-up de hoje, 2 de setembro, e horários

O The Town, um dos festivais mais esperados para 2023, começa hoje, 2, e contará com shows de grandes nomes nacionais e internacionais como Criolo, Teto, Demi Lovato, Post Malone. A promessa é que o festival se torne o "Rock in Rio da cidade de São Paulo". O evento acontecerá nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro no Autódromo de Interlagos, na região sul da cidade.

A promessa é que o festival concentre 500 mil pessoas durante os cinco dias de duração e que movimente mais de R$ 1 bilhão, segundo levantamento da Fundação Getulio Vargas. O evento contará com cinco palcos espalhados pelo Autódromo, sendo eles: The One, Skyline, New Dance Order, São Paulo Square e Factory, inspirados em locais culturais emblemáticos da cidade de São Paulo.

Além disso, o festival também contará com o Market Square, a área gastronômica. O evento também contará com área VIP onde os fãs terão acesso a um bufê assinado por chefs e bar exclusivo.

Por conta de uma parceria com o Grupo CCR, nos dias do The Town os trens que dão acesso ao Autódromo de Interlagos funcionem 24h. A estação mais próxima é a "Primavera-Interlagos", da linha 9-esmeralda, da CPTM, há dez minutos de distância do Autódromo.

Confira a programação do primeiro dia de festival:

Programação

The Town: shows 2 de setembro

Palco The One 15h - Tasha & Tracie convida Karol Conka

17h10 - Orochi convida Azzy

19h20 - Criolo convida Planet Hemp

21h45 - Racionais MC's & Orquestra Sinfônica de Heliópolis Palco Skyline

16h05 - MC Hariel com MC Ryan SP e MC Cabelinho

18h15 - Iggy Azalea

20h25 - Demi Lovato

23h - Post Malone Palco New Dance Order 15h05 - Forro red light e o baile encanado (com Mestre Nico, Ella Voa e Furmiga Dub)

16h35 - Klean vs Klap

18h05 - Deekapz x Vhoor

19h50 - Osgemeos, "Uma Experiência"

21h25 - Tropkillaz “10 Anos”

23h30 - Batekoo aka Freshprincedabahia x Jujuzl Ujuzl x Kiara X Mirands Palco SP Square 15h - São Paulo Big Band

16h30 - São Paulo Big Band convida Alma Thomas

18h30 - Hermeto Pascoal

20h30 - Esperanza Spalding Palco Factory 16h - Urias

18h - Caio Luccas

20h - Kayblack

22h - Teto

Qual é o valor dos ingressos do The Town?

A venda dos ingressos do The Town ainda está disponível.. O valor varia entre R$ 815 (inteira) e R$ 407,50 (meia-entrada) e não há cobrança de taxas adicionais.

De acordo com a Ticketmaster, o pagamento pode ser feito com cartão de crédito (com parcelamento em até seis vezes sem juros), ou Pix. Clientes Itaú tem como vantagem o parcelamento em até oito vezes sem juros.