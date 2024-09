Após jogar na loteria, mulher celebra que ficou 'milionária', mas se decepciona com valor do prêmio

Gabryella Ordones acreditou que sua vida havia mudado para sempre ao conferir os resultados da Lotofácil da Independência, cujos sorteios aconteceram na semana passada.

Nove apostas em Goiás acertaram todos os 15 números e ganharam mais de R$ 2,3 milhões cada. Ao verificar suas apostas e ler a mensagem "Aposta premiada" em uma delas, Gabryella entrou em euforia, pensando ter se tornado milionária.

No entanto, em um vídeo que postou no TikTok, Gabryella revelou que foi um mal-entendido. Ela havia acertado alguns números, mas o prêmio real foi de apenas R$ 6, não os mais de R$ 2,3 milhões que imaginava.

"Eu perdi até a voz, eu não conseguia falar. Eu falei: 'Eu ganhei, eu sou milionária, eu ganhei'", relembrou.

No vídeo, ela aparece rindo da situação enquanto conversa com outra pessoa e explica que só percebeu o valor correto após clicar na aposta, embora já tivesse compartilhado com todos sobre sua suposta grande conquista.

"Só depois que eu te liguei que eu consegui clicar, que a desgraça não tava entrando. A hora que eu li 'aposta premiada' eu perdi o fôlego, eu não morri porque Deus não deixou. Você já pensou se eu morresse por causa de 6 reais?".

E brincou com a situação: "Eu nem ganhei e contei pra todo mundo".

Entenda o jogo

Gabryella participou da edição especial da Lotofácil, realizada anualmente em celebração ao Dia da Independência do Brasil. O sorteio distribuiu um total de R$ 206 milhões, que serão divididos entre 86 ganhadores, com cada um recebendo R$ 2.354.726,30.

Para prêmios menores, 12.294 apostas com 14 acertos ganharam R$ 1.353,14 cada. Já 360.015 apostas com 13 acertos receberam R$ 30. Aquelas com 12 acertos, totalizando 4.072.967 apostas, receberam R$ 12 cada. Por fim, as 21.478.821 apostas com 11 acertos ganharam R$ 6 cada, valor que Gabryella acabou recebendo.