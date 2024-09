'Carro voador': primeiro voo experimental no Brasil é realizado no interior de SP; veja vídeo

Na manhã desta sexta-feira, 20, a empresa de importação e distribuição de drones Gohobby realizou o primeiro voo experimental de um "carro voador" no país na cidade de Quadra, no interior de São Paulo. Adriano Buzaid, CEO da empresa, pilotou a aeronave com o comandante Jeovan Alencar.

No início do mês, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) concedeu à empresa o Certificado de Autorização de Voo Experimental (CAVE), permitindo o teste da aeronave elétrica de decolagem e aterrissagem vertical, conhecida como eVTOL 216-S da chinesa EHang. A sigla "eVTOL" significa "veículo elétrico de pouso e decolagem vertical" em inglês.

Essa autorização equipara a operação do veículo a um drone de Classe 1, com certas restrições como a proibição do transporte de pessoas e a exigência de que os testes sejam realizados em áreas específicas. Esses testes, de caráter experimental e voltados para pesquisa e desenvolvimento, representam um marco para o futuro da mobilidade urbana no Brasil.

Como funciona o 'carro voador'?

O EHang 216-S é uma aeronave não tripulada com capacidade de carga de até 620 kg e que pode atingir velocidade de 130 km/h. Com 5,73 metros de largura e 1,93 metros de altura, o veículo se destaca pela facilidade de pouso e decolagem, que pode ocorrer em locais simples como helipontos em condomínios ou edifícios, sem a necessidade de infraestruturas complexas, como aeroportos.

Assista ao vídeo do primeiro voo no 'carro voador' brasileiro:

Outro ponto que chama atenção é a tecnologia verde e sustentável do eVTOL. Movido a energia elétrica, o carregamento da aeronave pode ser concluído em até duas horas, com a possibilidade de ser reduzido com carregadores ultrarrápidos, tornando o sistema não só prático, mas também ecologicamente correto. A operação sustentável visa reduzir os danos ambientais associados às emissões de CO2.

A EHang, fabricante chinesa responsável pelo desenvolvimento da tecnologia, destaca que a aeronave possui 16 motores, o que minimiza as chances de falhas e aumenta a confiabilidade do veículo.

Próximos passos para o 'carro voador' no Brasil

O primeiro voo do eVTOL no Brasil simboliza o início de uma nova era, com expectativas de que esses veículos possam, no futuro, realizar operações comerciais e até o transporte de passageiros. Embora o voo inicial tenha sido realizado sem passageiros, a Gohobby está comprometida em continuar os testes e desenvolver novas soluções para o setor.

"O próximo passo é tornar o 1º voo do carro voador no Brasil uma realidade", escreveu a Gohobby em nota. "(...) o futuro da mobilidade urbana do Brasil está em nossas mãos."