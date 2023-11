Taylor Swift é eleita Melhor Artista Global do Spotify; veja a lista completa

Para os apaixonados por música, o Spotify divulgou nesta quarta-feira, 29, o Wrapped 2023, que destaca a lista de canções e artistas mais tocados ao longo do ano.

Desta vez, Taylor Swift assumiu o topo como a cantora mais ouvida globalmente na plataforma, com mais de 26 bilhões de streams ao redor do mundo, segundo a plataforma. No ranking, a loirinha é seguida por Bad Bunny, The Weeknd, Drake e Peso Pluma.

Além deste reconhecimento, ela também foi eleita a Artista do Ano do Apple Music 2023. De acordo com a plataforma, nos primeiros 10 meses de 2023, Taylor Swift teve 65 músicas na parada Top 100: mundo do Apple Music, mais do que qualquer artista até hoje.

Nas redes sociais, a artista agradeceu o carinho dos fãs e lançou o hit "You’re Losing Me (From The Vault)”, que ainda não estava disponível nas plataformas de streaming.

“Ser nomeado o Melhor Artista Global do Spotify em 2023 é realmente o melhor presente de aniversário/feriado que você poderia ter me dado. Nós nos divertimos MUITO neste ano em turnê e agora isso”, declarou Taylor, por meio do X, o antigo Twitter.

Um ok this is unreal?? I just wanted to say to anyone who listened to my music this year, anywhere in the world, thank you. Getting named Spotify’s Global Top Artist in 2023 is truly the best birthday/holiday gift you could’ve given me. We’ve seriously had THE MOST fun this year… pic.twitter.com/HZVkjvxp2D — Taylor Swift (@taylorswift13) November 29, 2023

Em relação às músicas mais reproduzidas, o hit "Flowers" de Miley Cyrus conquistou a primeira posição, acumulando mais de 1,6 bilhão de streams. O top 5 também inclui "Kill Bill" de SZA, "As It Was" de Harry Styles, "Seven (feat. Latto)" de Jung Kook e "Ella Baila Sola" de Eslabon Armado com Peso Pluma.

Por outro lado, Bad Bunny, o artista mais ouvido de 2022, manteve sua liderança na lista dos álbuns mais reproduzidos. Seu recente projeto 'Un Verano Sin Ti' liderou as paradas à frente de 'Midnights' (Taylor Swift), 'SOS' (SZA), 'Starboy' (The Weeknd) e 'Mañana Será Bonito' (Karol G).

Confira a seguir a lista de artistas e músicas mais ouvidas do ano no Spotify

Artistas mais escutados no Brasil:

1.Ana Castela

2.Henrique & Juliano

3.MC Ryan SP

4.Marília Mendonça

5.Jorge & Mateus

Músicas mais escutadas no Brasil:

1.Nosso Quadro, por Ana Castela

2.Leão, por Marília Mendonça

3.Erro Gostoso, por Simone Mendes

4.Bombonzinho, por Israel & Rodolffo e Ana Castela

5.Seu Brilho Sumiu, por Israel & Rodolffo e Mari Fernandez

Álbuns mais escutados no Brasil:

1.Escolhas, Vol. 2, por Zé Neto & Cristiano

2.Let's Bora, Vol. 2, por Israel & Rodolffo

3.Dos Prédios Deluxe, por Veigh

4.Manifesto Musical, por Henrique & Juliano,

5.Dos Prédios, por Veigh.

Gêneros musicais mais escutados no Brasil:

1.Sertanejo

2.Arrocha

3.Pop

4.Funk

5.Trap brasileiro

Podcasts mais escutados no Brasil:

1.Podpah

1.Original Spotify Mano a Mano

2.Original Spotify Café da Manhã

3.Exclusivo Spotify Psicologia na Prática

4.Não Inviabilize

Artistas mais escutados no mundo:

1.Taylor Swift

2.Bad Bunny

3.The Weeknd

4.Drake

5.Peso Pluma

Músicas mais escutadas no mundo:

1.Flowers, por Miley Cyrus

2.Kill Bill, por SZA

3.As It Was, por Harry Styles

4.Seven (feat. Latto), por Jung Kook

5.Ella Baila Sola, por Eslabon Armado e Peso Pluma

Álbuns mais escutados no mundo: