Show de Paul McCartney no Rio de Janeiro será transmitido no streaming; veja onde assistir

O anúncio da chegada de Paul McCartney ao Brasil deixou muitos fãs eufóricos e intensificou a concorrência pelos ingressos da turnê "Got Back".

O artista já passou por Brasília, Curitiba e Belo Horizonte. Em sua última apresentação, neste domingo, 10, em São Paulo, o ex-Beatle sacudiu o Allianz Parque com canções clássicas, como "I've a Got a Feeling", do The Beatles. Além de músicas nostálgicas como "Let It Be", "Something" e "Can't Buy Me Love".

Agora, o cantor britânico se prepara para seu próximo show, que acontecerá neste sábado, 16, no Rio de Janeiro. O espetáculo será realizado no estádio do Maracanã.

Por outro lado, os ingressos para a apresentação se esgotaram rapidamente, deixando muitos fãs de McCartney frustrados. No entanto, existem outra opções para quem desejar curtir a performance do ex-Beatle na "Got Back Tour".

Paul McCartney e seu dueto com John Lennon em “I’ve Got a Feeling” ao vivo! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/10DeZaItOk — Tenho Mais Discos Que Amigos! 🎶 (@tmdqa) December 10, 2023

Onde assistir ao show de Paul McCartney no Rio de Janeiro

A apresentação de Paul McCartney na cidade maravilhosa será transmitido pelos serviços de streaming da Disney, como o Disney+ e Star+, que serão unificados no Brasil.

No Disney+, os fãs de The Beatles podem curtir também alguns documentários sobre a banda mais icônica do rock, além da trajetória de McCartney e John Lennon. Entre as opções, destaca-se "Now and Then: a Última Música dos Beatles".