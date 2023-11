Show da Taylor Swift tem ingressos disponíveis; veja como comprar

Muitos fãs de Taylor Swift ficaram frustrados com o rápido esgotamento de ingressos para os shows da The Eras Tour no Brasil. No entanto, o público da loirinha agora tem uma nova chance.

Um novo lote de ingressos para as apresentações acaba de ser liberado no site da T4F, que é a vendedora oficial das entradas para o evento.

Os fãs da artista voltaram a encontrar disponibilidade de venda por volta das 13h desta quinta-feira, 16, no site de vendas das entradas.

Por outro lado, é possível comprar ingressos apenas para os shows que ocorrerão no Rio de Janeiro, nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Ainda é possível entrar na fila de espera, para os shows no Estádio Nilton Santos.

A reabertura da venda de ingressos para o “The Eras Tour” pegou os fãs de surpresa, pois muitos já enfrentaram mais de mais de 1 milhão e meio de pessoas na fila de espera na primeira abertura, e outra longa fila os shows extras, que foram anunciados em outubro de 2023.

Chegada triunfal

Taylor Swift chegou ao Brasil na tarde desta quinta para a turnê “The Eras Tour”. O primeiro show da cantora será na próxima sexta-feira, 17.

Serão três dias de apresentações no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos – o Engenhão, nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Na semana seguinte, ela seguirá para São Paulo, onde vai se apresentar no Allianz Parque nos dias 24, 25 e 26 deste mês.