Taylor Swift no Brasil: Cristo Redentor vai homenagear a cantora e fãs podem participar; saiba como

Em sua passagem pelo Brasil com a turnê The Eras Tour, Taylor Swift vai ganhar uma homenagem no Cristo Redentor, confirmou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Em uma declaração feita nesta quinta-feira, 16, durante o anúncio do Plano Verão, que apresenta ações da prefeitura sobre a organização da cidade durante a estação e a mudança nos estágios operacionais do Rio.

O prefeito enfatizou que a iniciativa é uma forma de boas-vindas à cantora norte-americana, que vai se apresentar aos fãs cariocas entre os dias 17 e 19 de novembro.

"Vamos ter a Taylor Swift devidamente homenageada, a sua chegada às terras cariocas. Seja bem-vinda, Taylor Swift. E que seja feliz, com os swifties", afirmou.

Em um comunicado divulgado à imprensa, o Santuário do Cristo Redentor, que confirmou que o monumento terá uma projeção em homenagem à Taylor. Por outro lado, a homenagem vai funcionar a partir do apoio dos fãs a uma ação de solidariedade movida pela administração do ponto turístico.

Como participar da homenagem à Taylor Swift?

Segundo o Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, trata-se de um desafio aos fãs da cantora e a outros interessados para arrecadar mais de 20 mil unidades de panetone e água mineral até às 21h desta quinta-feira, 16, para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social.

A mobilização ocorre para chamar a atenção do público ao Dia Mundial dos Pobres, celebrado neste domingo, 19.

Se a meta foi atingida ainda hoje, a projeção feita especialemente para a cantora vai acontecer nesta noite. Mas, a direção do Santuário afirmou que não vai divulgar o horário exato da homenagem para evitar tumulto de fãs no local e comprometimento das normas de segurança.

O tributo é feito após o Padre Omar ser alvo de súplicas dos fãs de Taylor. Ele afirmou também que a arte da projeção será inspirada nos pedidos dos Swifties e elaborada por Gabriel Dadam, diretor de arte e membro de um fã clube da cantora.

Para participar do desafio, é necessário doar um Kit (panetone + água) a partir de R$15,00, no site da Kickante.

Quando ocorrerão os shows da Taylor Swift no Brasil?