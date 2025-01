Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta quarta-feira, 22

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos e premiados, traz para o público o filme "Arremesso de Ouro" ("Million Dollar Arm" no título original) nesta quarta-feira, 22.

Baseada na história real de Rinku Singh e Dinesh Patel, que se tornaram os primeiros jogadores profissionais de beisebol indianos nos Estados Unidos, a trama acompanha J. B. Bernstein (Jon Hamm), um agente esportivo em busca de novas oportunidades para salvar a própria carreira. Inspirado por competições indianas de críquete, ele cria o reality show "Million Dollar Arm", que tem como objetivo encontrar jogadores talentosos para serem treinados como arremessadores de beisebol nos Estados Unidos.

A narrativa não é apenas sobre esportes, mas também sobre o poder do trabalho duro, a adaptação a novas realidades e como conexões humanas podem mudar vidas. A produção foi indicada ao Teen Choice Awards nas categorias de Melhor Filme de Drama e Melhor Ator em Filme de Drama (John Hamm). Arrecadou mais de US$ 38,5 milhões quando estreou nos cinemas comerciais de todo o mundo e teve orçamento de US$ 25 milhões.

"Arremesso de Ouro" estreou no El Capitan Theatre, em Los Angeles (Califórnia, EUA), no dia 6 de maio 2014. Tem direção e roteiro de Craig Gillespie e roteiro de Tom McCarthy. Compõem o elenco John Hamm, Bill Paxton, Suraj Sharma, Madhur Mittal, Alan Arkin, entre outros. Ao todo, tem duração de 2h04.

Qual é a sinopse de 'Arremesso de Ouro'?

Um agente esportivo num mau momento profissional resolve tomar uma medida no mínimo inesperada: ir à Índia recrutar um jogador de críquete para jogar beisebol nos Estados Unidos. Porém, para mudar sua sorte, ele terá que superar diversos obstáculos.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta terça-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Onde assistir a 'Arremesso de Ouro' no streaming?

Além de disponível na programação gratuita da TV Globo nesta quarta-feira, 22, o filme está disponível também no catálogo do Disney+.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.