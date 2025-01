Empresa brasileira de conteúdo digital tem crescimento anual de 90% e atrai fundos de investimentos

Distribuidora oficial de conteúdo digital de grandes empresas produtoras de conteúdo via streaming, como Max, Sky+, Deezer, Docway e NBA, a PlayHub, fundada em 2020 com capital próprio pelo empresário brasileiro Pablo Martines, tem registrado crescimento de 90% em seus primeiros quatro anos de existência.

A PlayHub também acaba de aumentar seu portfólio de conteúdo de streaming. A empresa fechou acordo com a Disney+ e começa a fornecer, a partir de dezembro, todas as séries e filmes disponibilizados pela gigante norte-americana, fator que deve ajudar ainda mais no crescimento da empresa.

Expansão no mercado e destaque no setor nacional

Em 2024, a plataforma da PlayHub chegou a um marketshare de 15% no mercado nacional de distribuição de licenças de conteúdo via streaming, com mais de 2 milhões de conteúdos digitais já distribuídos no Brasil. Atualmente, a empresa possui em sua carteira de clientes 1.600 ISPs (provedores de internet), que, juntos, somam mais de 12 milhões de assinaturas (domicílios), com alcance de mais de 36 milhões de consumidores finais. Contudo, nem todas as assinaturas e consumidores finais consomem ainda os aplicativos da PlayHub.

Os números de audiência, que já fazem a PlayHub rivalizar com grandes telecoms nacionais, como Vivo e Claro, começaram a atrair fundos interessados em investir na empresa. A transação está sendo intermediada pela Naia Capital, que também auxilia a PlayHub a desenvolver uma solução de crédito para empresas provedoras de internet (ISPs).

Solução para provedores e mercado em crescimento

A PlayHub é, na essência, uma empresa que faz a intermediação entre as produtoras de conteúdo digital via streaming e empresas provedoras de internet, operadoras, bancos, varejos, programas de fidelidade, seguradoras e empresas de vale-presente. A PlayHub também resolve o problema do produtor de conteúdo, que não tem outra forma de chegar aos ISPs.

Formada por executivos com longa experiência no mercado de mídia e telecomunicações, e contando com a consultoria do renomado CEO e consultor Michel Piestun, a PlayHub preenche uma grande lacuna do segmento, ao facilitar as negociações de pequenas e médias empresas com grandes produtoras de conteúdo internacionais.

“Temos como objetivo simplificar a relação entre as donas de conteúdo e as nossas empresas parceiras, trazendo expertise comercial, gerando aumento de receita e fidelização de clientes. A PlayHub, de certa forma, revolucionou o mercado de telecoms/ISPs ao possibilitar que pequenos e médios players possam oferecer pacotes aos seus clientes com o mesmo valor agregado dos grandes players”, afirma Pablo Martines, CEO e fundador da PlayHub.

Combos e novos horizontes

A PlayHub cria combos de streaming que permitem aos provedores de internet (ISPs) escolherem os aplicativos que preferem disponibilizar aos seus clientes. No pacote que a plataforma disponibiliza há conteúdos de filmes e séries, infantil, games, leitura, educação, esportes, segurança, saúde e bem-estar, músicas, rotina, conteúdo adulto e de TV. São mais de 30 aplicativos, de marcas como Disney+, SKY+, Max, Deezer, NBA, HotGo, Playkids+, Kaspersky, Zen, Curta!On, Leitura 360, Pequenos Leitores, UbookGo, Ubook Plus, + Qnutri, entre muitos outros.

“Ao utilizar as licenças de conteúdo que provemos, nossos clientes podem aumentar seus faturamentos e lucros com a oferta de conteúdos digitais aos seus clientes, que passam a enxergar mais valor no serviço prestado e criam um vínculo maior que favorece a fidelização”, explica Martines. Segundo ele, a recente parceria com a Disney+ irá alavancar ainda mais os negócios da plataforma.

