Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta segunda-feira, 27

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme "A Culpa É das Estrelas" ("The Fault in Our Stars" no título original) nesta segunda-feira, 27.

Inspirado no best-seller de John Green, o longa conta a emocionante história de Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley), uma jovem de 16 anos diagnosticada com câncer. Apesar da doença, Hazel se esforça para levar uma vida normal, participando de um grupo de apoio onde conhece Augustus Waters (Ansel Elgort), um rapaz otimista que também luta contra o câncer. Juntos, eles embarcam em uma jornada que muda suas vidas, explorando o amor, a amizade e o significado da vida.

Dirigido por Josh Boone, o filme foi lançado em 6 de junho de 2014 e arrecadou cerca de US$ 208 milhões em bilheteria, com um orçamento de US$ 12 milhões. A narrativa tocante conquistou fãs ao redor do mundo e consolidou o sucesso da obra original.

O elenco conta com nomes como Laura Dern, Nat Wolff e Willem Dafoe. A trilha sonora marcante e as atuações emocionantes fazem desta adaptação um marco no cinema contemporâneo.

Assista ao trailer de 'A Culpa é das Estrelas'

Qual é a sinopse de 'A Culpa é das Estrelas'?

Hazel Grace Lancaster e Augustus Waters são dois adolescentes que se conhecem em um grupo de apoio para pacientes com câncer. Por causa da doença, Hazel sempre descartou a ideia de se envolver amorosamente, mas acaba cedendo ao se apaixonar por Augustus. Juntos, eles viajam para Amsterdã, onde embarcam em uma jornada inesquecível.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta segunda-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Onde assistir a 'A Culpa é das Estrelas' no streaming?

A trilogia completa de "A Culpa é das Estrelas" está disponível no catálogo da Disney+.

