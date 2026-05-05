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Série de Star Wars com Wagner Moura vai ter segunda temporada? Entenda

Últimos episódios de "Star Wars Maul: Lorde das Sombras" chegaram no Disney+ na última segunda, 4

"Star Wars Maul: Lorde das Sombras": chegou ao streaming na última semana (Reprodução/Disney)

"Star Wars Maul: Lorde das Sombras": chegou ao streaming na última semana (Reprodução/Disney)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 5 de maio de 2026 às 19h21.

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A série animada "Star Wars Maul: Lorde das Sombras", do universo Star Wars, estreou em abril no Disney+ com uma boa recepção da crítica especializada. Com o final da primeira temporada, os fãs querem saber: a produção irá continuar?

A novidade marcou a estreia de Wagner Moura, indicado ao Oscar por seu papel em "O Agente Secreto", na franquia criada por George Lucas.

Na plataforma Rotten Tomatoes, que reúne críticas cinematográficas de profissionais da área, os primeiros episódios da série registram 100% de aprovação. 

Sobre o que é a nova série de Star Wars?

A história ocorre depois dos eventos de "Star Wars: A Guerra dos Clones". O personagem Maul, dublado por Sam Witwer, tenta reconstruir seu sindicato criminoso em um planeta fora do alcance do Império.

Durante a narrativa, ele cruza o caminho de um jovem Jedi Padawan desiludido. O personagem surge como possível aprendiz na estratégia de Maul, ligada a uma busca por vingança. Moura interpreta Brander Lawson, um detetive que investiga acordos ilegais no planeta Janix ao lado do droide Two-Boots, dublado por Richard Ayoade.

Os dois últimos episódios da primeira temporada chegaram ao streaming na última segunda-feira, 4, , quando os fãs comemoraram o Dia de Star Wars. A Série terminou com grandes reviravoltas e deixou várias pontas abertas para o futuro. 

Vai ter segunda temporada?

A próxima temporada de "Star Wars Maul: Lorde das Sombras" já foi confirmada pelo Disney+, mas ainda não tem data de estreia definida e nem elenco confirmado. Os próximos episódios devem chegar apenas em 2027.

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