Seis jogadores disputam o anel de diamantes de melhor da Libertadores

Na expectativa para a final da Copa Libertadores 2021, que acontece neste sábado, 27, seis atletas brasileiros podem receber o prêmio de melhor jogador da competição. O vencedor ganha um anel de diamantes.

A disputa para ser o craque da maior competição de clubes da America do Sul está entre Weverton, Raphael Veiga ou Rony, do Palmeiras, e Bruno Henrique, Arrascaeta ou Gabigol, do Flamengo. A decisão de quem vai receber o anel será feita por torcedores, que podem votar pelo site da Bridgestone, patrocinadora da competição.

O anel de ouro 18 quilates foi inspirado no estádio da final, o Centenário, e é uma joia com 122 diamantes, uma safira amarela, um topázio azul, um cabochon de quartzo transparente e um pedrisco no meio, que representa os campos de futebol de terra.

Esta é a terceira edição do prêmio. No primeiro ano da ação, em 2019, Bruno Henrique, do Flamengo, ganhou um anel de 128 diamantes, que foi inspirado na taça da Libertadores. Já em 2020, Marinho, do Santos, ganhou a joia com 131 diamantes, desenvolvida em homenagem ao estádio do Maracanã.