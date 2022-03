Sandra Bullock se arrepende de ter feito este único filme em sua carreira

A atriz Sandra Bullock revelou nesta semana que existe um filme que ela se arrepende de ter feito parte ao longo de sua longa carreira nas telas. A atriz de Lost City, que estreia nesta sexta-feira, afirmou que até hoje ela não entende muito bem o propósito do filme.

Durante uma entrevista sobre Lost City com a atriz e seu colega de atuação Daniel Radcliffe, o repórter perguntou se havia algum filme que eles sintam vergonha de terem participado.

“Eu tenho um [que] ainda estou envergonhada por ter participado. Chama-se Speed ​​2. Não faz sentido. Barco lento, indo lentamente em direção a uma ilha", afirmou Bullock.

"Esse é um que eu gostaria de não ter feito. Além disso, nenhum fã apareceu, que eu saiba, exceto você", disse Bullock ao entrevistador, que insistiu que adorava assistir ao filme quando era adolescente.

"Sinto que eu também tinha um tipo de amor cult pelo filme", disse Radcliffe. "Quieto!", brincou Bullock. "Umas cinco pessoas. Ele e os outros quatro garotos de 12 anos que estavam vendo o barco lento indo em direção à pequena ilha."

O filme de 1997 conta a história de Annie (Sandra Bullock) que está de férias em um cruzeiro no Caribe com seu namorado. No entanto, o casal deve impedir que o barco colida com um petroleiro.

Keanu Reeves estrelou ao lado de Bullock no filme original de 1994. No entanto, ele não voltou para reprisar seu papel como Jack Traven na sequência. Em vez disso, Bullock foi acompanhada por Jason Patric. Ambos os filmes foram dirigidos por Jan de Bont.

Em 2019, Reeves afirmou que sua decisão de não fazer a sequência levou o estúdio a colocá-lo na "prisão do filme" por dez anos.

"Bem, eu decidi não participar disso", afirmou ele à GQ na época. “Adorei trabalhar com Jan de Bont e Sandra, é claro. Foi apenas uma situação na vida em que recebi e li o roteiro e fiquei tipo, 'Ugh.' Era sobre um navio de cruzeiro, e eu estava pensando: 'Um ônibus, um navio de cruzeiro... Velocidade, ônibus, mas um navio de cruzeiro é ainda mais lento que um ônibus, e eu fiquei tipo, 'Eu amo vocês, mas eu só não pode fazer isso.'"