Ruivinha de Marte, Deborah Albuquerque e Thomaz Costa: conheça participantes de A Fazenda 2022

A Record TV começou a divulgar a lista oficial de participantes da edição de 2022 do reality show A Fazenda. Nesta terça-feira, 6, durante o programa Hoje em Dia, foram anunciados os peões Ruivinha de Marte, Ellen Cardoso, Iran Malfitano, Deborah Albuquerque, Thomaz Costa e Deolane Bezerra.

O anúncio foi feito pelo diretor do Núcleo de Realities da Record TV, Rodrigo Carelli, a apresentadora Adriane Galisteu e a diretora de Conteúdo Digital e Transmídia Bia Cioffi.

Além dos confirmados, a Bia Miranda, neta da Gretchen, também concorre com outras três pessoas a uma vaga para A Fazenda.

Conheça os peões já confirmados

Ruivinha de Marte é uma artista musical e influenciadora que ficou famosa no Instagram e TikTok com suas danças "desengonçadas". A nova participante d'A Fazenda, de 25 anos, tem mais de 24 milhões de seguidores.

Ellen Cardoso (Moranguinho) é influenciadora, modelo e atual esposa do cantor Naldo. A peoa tem 41 anos e fez sucesso como dançarina de funk. Hoje, tem mais de 2 milhões de seguidores acumulados em suas redes sociais.

Thomaz Costa é ator e influenciador digital. O peão, de 22 anos, ficou conhecido na mídia por interpretar o personagem Daniel Zapata na telenovela Carrossel. Ele participou da primeira temporada na Ilha Record e acumula mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais.

Deborah Albuquerque, de 37 anos, ficou famosa nos anos 1990, após fazer parte da formação das Ronaldinhas — embora nunca tenha se relacionado com o jogador Ronaldo Fenômeno. No ano passado, ela chegou ao final da edição do Power Couple Brasil, também da Record TV.

Iran Malfitano é ator brasileiro e fez sucesso na edição de 2001 da telenovela Malhação, quando interpretou o personagem "Gui" e contracenou com a atriz Deborah Secco. Com 40 anos, Malfitano já interpretou Carlito em Kubanacan (2003) e Orlandinho em A Favorita (2008).

Deolane Bezerra, de 34 anos, é cantora, influenciadora e viúva do cantor MC Kevin. Em julho deste ano, a mansão de Deolane foi alvo de um mandado de busca e apreensão para coletar provas sobre as publicidades de influenciadores feitas para a empresa Betzord.

Novidades e mudanças no programa

Algumas novidades foram anunciadas para essa edição do programa. Uma delas é a estreia do reality no metaverso. "É o primeiro reality show do mundo a estrear no metaverso. O público vai poder montar seu avatar e passear pela A Fazenda, interagir com a Adriane [Galisteu] e também levar seus amigos", explica Bia Cioffi à Record TV.

Além disso, os peões também contarão com o "Espaço do Fazendeiro", um rancho VIP que foi destinado ao líder da semana e seus aliados.

