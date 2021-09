A Fazenda 13: Nego do Borel pode ser expulso; entenda

O reality show 'A Fazenda 13' está entre os assuntos mais comentados do Twitter neste sábado, 25. O cantor Nego do Borel é acusado por internautas de ter estuprado a modelo Dayane Mello, após uma festa no programa.

Circulam nas redes sociais vídeos que mostram o momento em que a modelo Dayane Mello, visivelmente bêbada, teria pedido para o cantor parar e ele forçado uma relação sem consentimento. A modelo estava embriagada e não conseguiu trocar de roupa pra ir dormir. Outros participantes, como Rico Melquíades, Solange Gomes e Tati Quebra-Barraco tiveram que levantar Dayane e ajudá-la a colocar o pijama.

O tema gerou revolta entre os fãs do programa, que levaram as hashtags "Estupro na Record' e 'Expulsão' ao topo dos temas mais comentados do Twitter.

A equipe de Dayane Mello se manifestou no Twitter sobre o episódio. "Isso é inaceitável! Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações. Nada justifica! As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos, assim que conseguirmos entrar em contato com os responsáveis. Pedimos e esperamos uma ação por parte da emissora. Isso é sério! Não se calem, não silenciem. Denunciem".

Em nota, a emissora afirmou que está apurando o caso: "A RecordTV informa que, diante dos acontecimentos desta ultima noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite".