Fim do Rock in Rio: veja os artistas mais famosos da edição de 2022

Mais um Rock in Rio passou pelo Brasil em grande estilo: com uma média de 100 mil pessoas por dia, o festival atraiu mais de meio milhão de fãs desde seu início e trouxe bandas nacionais e internacionais aos palcos do Rio de Janeiro.

Após três anos de pausa, devido à pandemia de covid-19, um dos maiores festivais do mundo registrou uma interação intensa nas redes sociais por parte dos fãs. E o conteúdo das menções não foi somente dos artistas que passaram por lá, mas também das ativações proporcionadas pelas marcas patrocinadoras.

Visando acompanhar a repercussão do festival nas principais redes sociais — Facebook, Twitter e Instagram —, a Buzzmonitor montou uma dashboard ao vivo com as principais menções sobre evento. Agora, ao fim do festival, ficam as principais impressões do público e o nível de popularidade dos artistas por aqui. Confira:

Os artistas mais mencionados do Rock in Rio

Ao todo, nas redes sociais, os artistas mais mencionados pelo público brasileiro no Rock in Rio 2022 foram Coldplay (27,6%) disparado à frente dos demais após um emocionante show com luzes programadas, Justin Bieber (8,4%), Alok (7,4%) e Maneskin (5,8%).

Aparecem também nas menções os artistas Iza (5,7%), a banda Iron Maiden (5,0%), Sepultura (4,3%), Ludmilla (3,7%), CPM22 (3,5%), Green Day (3,5%), Dua Lipa (2,9%), Post Malone (2,6%), Demi Lovto (2,2%) e Bastille (2,2%).

As redes sociais mais usadas para mencionar o festival

A maior parte das menções sobre o Rock in Rio vieram do Twitter (50,7%), seguidas pelo Instagram (40,3%) e Facebook (9,0%). Já o dia que mais acumulou menções durante todo o festival foi no domingo, 4 de setembro, dia em que os artistas Justin Bieber, Demi Lovato, Iza e Jota Quest.

Na soma de comentários neutros, positivos e negativos, o dia somou 107.493 menções ao Rock in Rio.

Os patrocinadores mais mencionados

Por fim, entre os patrocinadores mais mencionados do festival estão o TikTok (32,7%), Itaú (14,9%), Heineken (10,4%), Coca-Cola (7,6%), Natura (7,1%) e C&A (6,9%).

As ativações das marcas foram muito comentadas pelo público e reuniu uma série de grandes influenciadores, como Lucas Rangel, Ramon, Jade Picon, Rafael Portugal, Alan Victor entre outros.

Quantas pessoas passaram pelo Rock in Rio?

Com média diária estimada em 100 mil pessoas, o festival abrigou cerca de 700 mil fãs dos dias 1 a 11 de setembro de 2022.

LEIA TAMBÉM:

Justin Bieber gasta valor milionário para ficar um dia no Brasil; entenda

Drinks para curtir o Rock in Rio? Schweppes prepara receitas exclusivas para o festival