Robert de Niro anuncia nascimento do 7º filho, aos 79 anos

O ator Robert de Niro anunciou na segunda-feira, 8, que será pai pela sétima vez aos 79 anos. A informação foi confirmada pelo próprio artista em entrevista ao Entertainment Tonight.

O veterano de Hollywood participava da divulgação do filme About My Father, estrelado por ele, que será lançado nos cinemas americanos no próximo dia 26.

Como o filme trata de paternidade, De Niro foi perguntado sobre como estavam seus seis filhos, mas antes de responder, corrigiu o entrevistador dizendo que agora é pai de sete. "Eu acabei de ter um bebê", afirmou.

Na entrevista, ele disse que é um pai amoroso e severo e que não se considera um "pai legal. "Meus filhos discordam de mim às vezes, e eles são respeitosos. Com o mais novo agora, mais coisas virão", explicou.

De Niro não divulgou quem é a mãe do bebê

Além de não divulgar o nome da criança, o ator não revelou a identidade da mãe do bebê. O ator está divorciado desde 2018 e não tem nenhum relacionamento público.

Quem são e quantos anos tem os outros filhos de Robert De Niro

Drena, de 51 anos, e Raphael, de 46, são os filhos do ator com sua primeira esposa, a Diahnne Abbott. Com a ex-namorada Toukie Smith, De Niro teve os gêmeos Aaron e Julian, de 27 anos. Elliot, de 25, e Helen, de 11, foram fruto do último casamento do ator, com Grace Hightower. O casal se divorciou em 2018 após mais de 20 anos juntos.