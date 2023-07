Remini: app grátis de inteligência artificial simula gravidez em fotos; saiba como usar

O aplicativo Remini está dando o que falar com a nova função que, com auxílio de inteligência artificial (IA), simula fotos de como alguém ficaria grávida. É só enviar algumas imagens pessoais que mostrem bem o rosto, escolher a foto que funcionará como pano de fundo, e o app faz o resto.

Antes de ter ferramentas com auxílio de IA, o Remini já era conhecido como um app para realçar fotos antigas ou borradas. As opções ainda estão disponíveis e são fáceis de encontrar.

Além disso, fotos de gravidez não são a única opção do Remini. São inúmeras fotos que podem te inserir nos mais diversos cenários e profissões: policial, médico, idoso, aeromoça ou até em passeios pelas ruas de Nova York ou em frente à Torre Eiffel.

App que simula gravidez

Veja o passo a passo de como criar fotos que simulam gravidez no app Remini:

Abra o app Remini; Clique no quadrado "Gerar fotos com IA" ou em "Fotos AI" na parte inferior da tela; Uma tela de início deve aparecer, clique em "Vamos fazê-lo" e comece a configurar o "Perfil AI"; Escolha o gênero e depois escolha fotos suas, com boa luz e sem outras pessoas; O app deve, então, apresentar opções de imagem modelo; Escolha a que tenha uma mulher grávida e pronto!

Lembre-se que é preciso já ter aceito a versão de teste gratuita para testar a ferramenta. Se não, o app irá pedir pela assinatura antes da foto ser gerada.

Outras funções do Remini

Na própria ferramenta de IA, o Remini conta com diversas imagens modelo que podem colocar a pessoa da foto nas mais diversas situações. Fotos de criança, médicas, noivas; mulheres na praia e no parque, e muito mais.

Realçar fotos antigas ou borradas

O app Remini ganhou sua fama inicial com a ferramenta que realça fotos antigas, desfocadas ou borradas. Elas estão na página inicial do aplicativo: é só escolher uma foto da galeria e as opções de edição devem aparecer.

Precisa pagar o Remini?

Para ter acesso às ferramentas de IA para sempre, é preciso pagar pelo app Remini. Porém, se quiser testá-las apenas por alguns dias, o app também apresenta a versão teste como opção. Ela dura 15 dias; depois, o pagamento de R$ 15,99/semana começa a ser cobrado. O anúncio da versão grátis normalmente aparece quando o aplicativo é aberto pela primeira vez.