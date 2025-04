Quem vai vencer o BBB 25? Saiba o que as enquetes online apontam

A contagem regressiva para a final do BBB 25 já começou, e a pergunta que não sai da cabeça dos fãs é: quem será o grande campeão? As enquetes online estão a todo vapor, e os resultados podem dar uma boa noção de quem tem mais chances de faturar o prêmio milionário.

De acordo com a enquete do UOL, atualizada em 13 de abril, Vitória Strada lidera a preferência do público com 35,24% dos votos. Logo atrás, Renata aparece com 33,81%, seguido por Diego Hypolito com 13,11%.

Quando deve acontecer a final?

A grande final do BBB 25 está marcada para o dia 22 de abril, quando o vencedor será definido exclusivamente pelo público. Com a competição em modo turbo, qualquer um dos participantes restantes ainda pode surpreender. No Big Brother, favoritismo pode virar do avesso em questão de dias — tudo depende da leitura do público. Portanto, até o último minuto, a tensão permanece alta, e os fãs seguem ansiosos para ver quem levará a coroa.

