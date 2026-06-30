Kristen Stewart abre o jogo sobre filme com Wagner Moura: "Fizemos um pesadelo magnífico juntos"

A atriz Kristen Stewart revelou novos detalhes sobre "Flesh of the Gods", filme que protagoniza ao lado de Wagner Moura. Em entrevista à Vogue francesa, ela descreveu a produção como uma das experiências mais marcantes de sua carreira e afirmou que o longa ganhou vida durante as filmagens.

"Fizemos um pesadelo magnífico"

Segundo Stewart, o projeto dirigido por Panos Cosmatos começou fiel ao roteiro, mas evoluiu para uma construção coletiva entre elenco e direção. "Partimos do roteiro, depois as gravações se transformaram em uma criação totalmente orgânica, em que nossas sensibilidades se entrelaçaram. Fizemos uma espécie de pesadelo magnífico juntos", afirmou a atriz.

Ela também definiu o longa como uma mistura de gêneros e emoções. "É uma fantasia, um filme de vampiros e uma história de rompimento… tudo junto. É muito triste porque enfrentamos o que significa estar vivo: a dor e o prazer, e o quanto essas duas coisas andam juntas", declarou.

Qual é a história de 'Flesh of the Gods'?

Anunciado em 2024, o filme acompanha Raoul, personagem de Wagner Moura, e Alex, vivida por Kristen Stewart. O casal mora em Los Angeles durante os anos 1980 e passa as noites explorando um universo marcado por mistério, fantasia e vampiros. O roteiro é assinado por Andrew Kevin Walker, conhecido por "Se7en: Os Sete Crimes Capitais".

Além de Stewart e Moura, o elenco conta com Esmé Creed-Miles, conhecida pela série "Hanna".

Gravações chegaram ao fim

As filmagens foram encerradas em 23 de junho, após passagens pelas Ilhas Canárias, na Espanha, e por Colônia, na Alemanha. Stewart contou que o encerramento da produção foi celebrado em clima de amizade entre o elenco e a equipe.

"Cercada por 35 ou 40 pessoas que haviam se tornado meus melhores amigos em três meses, com essa sensação quase sagrada de amor e conexão", disse a atriz ao lembrar da festa de encerramento.

Até o momento, "Flesh of the Gods" ainda não teve sua data de estreia anunciada.