Quem saiu do BBB 24 ontem? Fernanda é a 15ª eliminada

É o modo turbo! Neste domingo, 31, o BBB 24 entrou oficialmente na reta final. A noite foi recheada de dinâmicas: a eliminação de Fernanda, com 57,09% dos votos; Prova do Líder e, logo depois, a formação de Paredão. Alane, Beatriz e Pitel caíram na berlinda e podem sair da casa na próxima terça-feira, 03.

Veja as outras porcentagens:

Giovanna: 37,85%

Beatriz: 05,06%

Por que Fernanda foi eliminada?

Na última semana, Fernanda se tornou a mais recente "inimiga declarada" de Davi e aliados depois de tentar se aproximar do grupo e, portanto, isso refletiu fortemente nas intenções de voto do público. As Fadas interpretaram a ação como "falsidade" e uma tentativa de mudar de barco na reta final do programa. Já Fernanda protesta e afirma que somente está sendo "somente mais simpática". "Coisa que nunca fui", adicionou.

A "loba", como é chamada pelos fãs", também tem atrito com Alane e Beatriz desde o começo do jogo. Ela protagonizou uma briga polêmica da edição, quando disse para Alane que o braço dela "estava molinho" em uma troca de farpas e ironias. Foi Fernanda também quem disse para Beatriz que "se estivesse no filme "127 horas" com a vendedora do Brás, cortaria o braço em cinco minutos.

Aliada de Giovanna Pitel e moradora do Quarto Gnomos, a confeiteira entra para a história do programa por um jogo autêntico, recheado de palavrões e referências de filmes. "Me perguntei várias vezes se eles [o público] queriam isso mesmo, a menina que fala de costurar a bunda dos outros", disse Fernanda durante a conversa com Tadeu após a eliminação.

