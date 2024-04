Quem saiu do BBB 24 ontem? Alane é a 21ª eliminada e está fora da final

O Top 3 está oficialmente formado. Neste domingo, 14, o BBB 24 realizou o último Paredão da edição: com Davi vencendo a prova de resistência, Matteus, Isabelle e Alane disputaram por duas vagas na final.

Quem acabou ficando de fora foi Alane, que foi eliminada com 51,11% dos votos.

Veja as porcentagens:

Davi, Isabelle ou Matteus: quem você quer que vença o BBB 24? Saiba como votar

Quem já saiu do BBB 24? Veja a lista completa de eliminados

Relembre quanto cada participante adicionou ao prêmio final

Por que Alane foi eliminada?

Melhor amiga de Beatriz, que foi eliminada no último Paredão, o destino de Alane parecia óbvio — mas foi tudo menos isso. Os votos foram acirrados entre ela e Isabelle, que quase deixou a casa por seu jogo morno. Mas a bailarina, que levantou a perna tanto quanto Bia disse "Brasil do Brasil", acabou ficando de fora do Top 3 do BBB 24.

Alane protagonizou momentos marcantes do jogo, como o embate com Fernanda sobre o "braço estar molinho" ou a paquera de Juninho que foi totalmente mal interpretada pela paraense. Dentro da casa, fez amizades fortes desde o início do jogo, mas também irritou muita gente por continuamente perder estalecas. Ela chegou a brigar com quase todo o "outro lado" da casa quando ouviu eles rirem após ela perder estalecas mais uma vez.

Quando é a final do BBB 24?

O resultado da final, que decidirá o 1°, 2° e 3° lugar do BBB 24, será nesta terça-feira, 16.

Dinâmica: como serão os próximos dias do BBB 24