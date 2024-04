BBB 24: quem venceu a Prova do Líder e garantiu vaga na final?

Os participantes que restaram após a saída de Beatriz se enfrentam na última Prova do Líder do BBB 24. O ganhador garante uma vaga na final do programa. A dinâmica, que é de resistência, ainda está acontecendo na manhã desta sexta-feira, 12.

Ontem, pouco antes do início da Prova do Líder, Beatriz foi eliminada com 82,61% dos votos. Ela competia com Davi e Isabelle, que tiveram 7,53% e 9,86%, respectivamente.

Então, Davi e Alane disputaram a prova patrocinada pela Chevrolet, já que Matteus foi o primeiro a desistir após vomitar, e Isabelle a segunda.

