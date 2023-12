Quem é Jullie Dutra, primeira participante a vencer o ‘Quem Quer Ser Um Milionário’ do Huck

O quadro "Quem quer ser um Milionário" do Domingão, programa apresentado por Luciano Huck, teve seu primeiro vencedor neste domingo, 10. A jornalista Jullie Dutra, de 38 anos, conseguiu responder as quinze perguntas do milhão.

Para vencer a competição, ela precisou responder a pergunta: "Com apenas 17 anos, Pelé foi campeão mundial de futebol na Copa de 1958, usando a camisa número? As opções eram A: 10 B: 11 C: 17 D: 18.

Julie tinha uma ajuda para utilizar e ligou para sua amiga Nefertite, para responder a questão. Ela então escolheu a alternativa A e levou o prêmio de R$ 1.000.000.

Quem é a pernambucana Jullie Dutra?

Julie é autodidata e, atualmente, está construindo uma empresa de marketing digital. Segundo ela, o prêmio conquistado é para comprar uma casa para Carmelita, sua mãe do coração.

Ela é formada em jornalismo e fez pós-graduação em direitos humanos. Ela também é diretora do Grupo Coros Comunicação, uma agência de marketing e jornalismo e se dedica a estudar para tentar seguir carreira diplomática no Instituto Rio Branco.

Ela apareceu pela primeira vez no programa em dezembro de 2022. Na ocasião, ela foi uma das participantes do quadro Pensa Rápido, em que participantes respondem a uma pergunta e o mais veloz participa do Quem Quer Ser Um Milionário.