Defesa Civil do Rio Grande do Sul emite alerta de risco de inundação severa; veja regiões

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu neste domingo, 12, alertas de risco de inundação severa em regiões próximas ao Rio Taquari e ao Rio Caí. A entidade recomenda que a população que mora nas regiões próximas ou em áreas com histórico de inundações deve sair com antecedência e buscar "local seguro para permanecer". As recomendações também incluem não atravessar áreas alagadas a pé ou de carro.

Os rios afluentes ao Guaíba, como Jacuí, Sinos, Gravataí e Taquari, apresentavam uma lenta redução em seus níveis elevados até a última sexta-feira. No entanto, precipitações de 100 mm ou mais foram registradas nas últimas 24 a 48 horas, abrangendo as bacias dos rios Taquari, Sinos, Caí e Jacuí, resultando em uma resposta rápida com elevação significativa dos níveis desses rios.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) alertou que o nível do Guaíba pode alcançar 5,5 metros entre segunda e terça feira, 13 e 14. A previsão, se confirmada, superaria o nível recorde batido no domingo passado, quando a água alcançou 5,3 metros. O nível do Guaíba apresentou um repique de 10 centímetros, após um início de lenta recessão na quarta-feira, 8, ter levado o nível da água para 4,55 metros. Na manhã deste domingo, 12, o nível estava em 4,65 metros.

As previsões meteorológicas indicam chuvas adicionais superiores a 100 mm em uma ampla área na metade norte do Rio Grande do Sul, abrangendo essas bacias. Além disso, é esperada a intensificação do vento sul, com rajadas de até 50 km/h na Lagoa dos Patos entre segunda e terça-feira.

Segundo o último boletim emitido pela Defesa Civil neste domingo, 12, o número de mortos devido às fortes chuvas que se alastram no estado chegou a 143. Na noite de ontem, eram 136 mortes confirmadas. Já o número de desaparecidos permanece em 125 na atualização mais recente. Ao todo, 806 pessoas estão feridas por conta dos temporais.