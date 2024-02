Coca-Cola Femsa Brasil aposta no Carnaval de BH para promover cerveja e drinks

A Coca-Cola Femsa Brasil, maior fabricante do sistema Coca-Cola no mundo em volume de vendas, escolheu a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para promover sua estratégia de marketing de Carnaval. Por meio da Cerveja Therezópolis e de Schweppes Premium Drinks, a companhia vai patrocinar grandes blocos de rua da cidade, entre eles, o 'Então, Brilha' e o 'Asa de Banana'.

“Belo Horizonte possui uma cultura cervejeira muito forte, o que se encaixa com a proposta das marcas escolhidas”, destaca Isabella Rainho, gerente de categorias (Cerveja) da Coca-Cola Femsa Brasil, que também promove o CarnaTherê. O evento fechado, que iniciou no último dia 3, acontece em 9, 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, no Mercado Distrital de Santa Tereza, na capital mineira.

Nos últimos anos, o Carnaval da capital mineira cresceu consideravelmente. Em 2024, contará com 536 blocos de rua, número superior ao do Rio de Janeiro (453). Somente no ano passado, a cidade reuniu mais de 5 milhões de foliões. Para 2024, a expectativa é de 5,5 milhões.

“Queremos aproximar as nossas marcas (Schweppes Premium Drinks e Therezópolis) da cultura de rua e de eventos, que são importantes para enriquecer os laços junto aos consumidores”, explica Rainho. “O CarnaTherê é fruto de uma parceria com a Dispel Promoções e Eventos e visa criar, por meio do patrocínio, uma conexão entre o bairro boêmio e a cerveja Therezópolis”, complementa.

A companhia também desenvolveu uma série de ações promocionais para incrementar a ação nas ruas e no CarnaTherê. Chapéus, pochetes e copos decorados são os brindes que estarão disponíveis em ações de 'Compre e Ganhe' em bares, restaurantes, supermercados e lojas de conveniência.

Personagem de grafite famosa na arquitetura de BH, Bolinho, criação da artista Maria Raquel, estampa copos personalizados para os foliões. Ainda na premissa de reforçar a pluralidade da cultura mineira, a Coca-Cola Femsa Brasil também firmou parceria com a Feed the Feet, marca de meias divertidas instalada no Mercado Novo, no centro da cidade, para lançar, em collab, produtos com as marcas Therezópolis e Schweppes.

Com o patrocínio, a Coca-Cola Femsa Brasil prevê ativações nos trios e nas áreas dos blocos. A empresa também vai comercializar bebidas nos desfiles, por meio de ambulantes credenciados. As marcas que estarão disponíveis são Cerveja Therezópolis, Coca-Cola, Monster Energy, Powerade, água Crystal e Schweppes Premium Drinks.

O patrocínio da empresa ao Carnaval conta com divulgação em mídia externa nas principais vias carnavalescas e anúncios on-line. Para difundir o conceito nas redes sociais, a campanha terá ações de marketing com um squad de influenciadores regionais.

O que é o CarnaTherê?

A efervescência cultural do bairro Santa Tereza, berço da boemia e movimento musical em Belo Horizonte, dá o tom do CarnaTherê, no Mercado Distrital de Santa Tereza.

O espaço contará com uma estrutura tecnológica e instagramável. No bar, Schweppes Premium Drink marcará presença com variadas opções de drinks. A expectativa é receber cerca de 5 mil pessoas por dia durante os seis dias de evento.

O espaço term entrada gratuita até as 15h, mediante retirada de ingresso pelo site. A abertura dos shows é feita por blocos locais do Santa Tereza e DJs residentes vão comandar os intervalos das atrações. Veja abaixo a programação: