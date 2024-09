Quanto tempo livre você tem na vida? Pesquisa diz que brasileiros têm só 26%; entenda

Trabalho, estudo, sono, alimentação, higiene pessoal, organização da vida e da carreira: sobreviver à vida adulta está longe de ser simples e é algo que, indiscutivelmente, toma o que chamamos de "tempo livre". Mas você já parou para pensar quanto as obrigações diárias ocupam de tempo durante toda a vida de uma pessoa? Bem, no caso dos brasileiros, é o equivalente a 43 anos (74%), segundo estudo do Instituto Ipsos, encomendado pelo Nubank.

Com 43 anos dedicados ao trabalho, sono e outras obrigações diárias, sobra muito pouco para aproveitar com lazer ou descanso, equivalente a 26% — ou 15 anos — em uma vida inteira, segundo a pesquisa. No caso das mulheres, que acumulam sozinhas mais tarefas domésticas e enfrentam as chamadas "jornadas duplas", o tempo livre é ainda menor. Elas dedicam, em média, 49% da vida à limpeza da casa e 29% para o trabalho doméstico em geral.

Entre as tarefas que "roubam" o tempo livre, vale dizer, a que mais se sobressai é o sono (30%) — levando em consideração que uma pessoa comum dorme, em média, 8 horas por dia. O trabalho remunerado vem em segundo lugar e corresponde a 23% da vida dos brasileiros. Seguido dele vem os cuidados com a casa e a família (15%) e tempo de deslocamento (7%). Os dados foram coletados em 1,5 mil entrevistas presenciais entre homens (48%) e mulheres (52%), acima dos 18 anos e de todas as classes sociais, em todo o país, entre 17/7/2024 e 23/7/2024. A margem de erro é de 2,5 p.p.

A proporção de tempo muda bastante a depender da cidade e da rotina de cada pessoa. Moradores de grandes capitais, como São Paulo, por exemplo, gastam mais tempo de deslocamento devido ao trânsito.

O que o brasileiro faz no tempo livre?

No pouco tempo livre que resta todos os dias — em especial aos fins de semana —, os brasileiros não costumam priorizar o autocuidado. A pesquisa revela que 12% do tempo disponível é gasto imerso em telas, o que equivale a mais de sete anos. A prática de esportes e demais atividades de bem-estar ocupam somente 4%, menos de três anos. Dessa porcentagem, somente 2% do tempo é passado ao ar livre.

Se tivesse mais tempo livre, no entanto, o brasileiro médio gostaria de viajar (42%), segundo o estudo. E apesar de passar 30% da vida dedicada ao sono, a pesquisa mostra que a rotina diária ainda deixa muita gente cansada: 36% dos entrevistados respondeu que, se tivesse mais disponibilidade, dormiria. As demais atividades que estão nos desejos dos brasileiros são assistir à TV (27%), praticar exercício físico (26%) ou descansar (23,4%).