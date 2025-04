Quando Odete Roitman estreia em 'Vale Tudo'? Veja a data e como será a chegada da vilã no remake

Figura mais icônica da novela "Vale Tudo" (1988), a temida Odete Roitman — eternizada por Beatriz Segall — marcou o público com sua personalidade sombria e demorou semanas para aparecer na trama.

No remake da Globo, a estratégia se repete: agora vivida por Débora Bloch, a personagem fará sua aguardada chegada ao Rio de Janeiro no capítulo de segunda-feira, 28 de abril. No entanto, uma prévia da vilã poderá ser vista já no sábado, 26, data em que a emissora comemora seus 60 anos.

Quem é a vilã Odete Roitman?

Odete é conhecida por sua postura calculista e impiedosa. Capaz de tudo para atingir seus objetivos, ela não hesita em usar a manipulação e atitudes cruéis — mesmo que para isso ultrapasse limites éticos.

No episódio de sábado, o mordomo Eugênio (Luis Salem) será visto acomodando as luxuosas malas da ricaça na mansão da família Roitman, gerando apreensão em Celina (Malu Galli), Afonso (Humberto Carrão) e, principalmente, Heleninha (Paolla Oliveira).

Mais adiante no capítulo, Odete fará uma ligação para Celina, confirmando sua volta ao Brasil. Na conversa, ela não esconde o preconceito e seu desdém pelo país.

Apesar de viver no exterior, a dona do Grupo Almeida Roitman e controladora da companhia aérea TCA decide retornar ao Brasil para se intrometer na vida dos filhos. Sua chegada movimentará alianças e intrigas: ela apoiará Maria de Fátima (Bella Campos) na missão de afastar Afonso de Solange, visando um casamento com a jovem ambiciosa. Também tentará aproximar Heleninha de Ivan (Renato Góes).

Além disso, Odete terá confrontos com Marco Aurélio (Alexandre Nero), seu ex-genro, por quem ainda nutre confiança a ponto de mantê-lo no comando da TCA.