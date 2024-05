Volta a chover no RS e nível do Guaíba pode voltar a superar nível recorde, alerta UFRGS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) alertou que o nível do Guaíba pode alcançar 5,5 metros entre segunda e terça feira, 13 e 14. A previsão, se confirmada, superaria o nível recorde batido no domingo passado, quando a água alcançou 5,3 metros. O nível do Guaíba apresentou um repique de 10 centímetros, após um início de lenta recessão na quarta-feira, 8, ter levado o nível da água para 4,55 metros. Na manhã deste domingo, 12, o nível estava em 4,65 metros.

Os rios afluentes ao Guaíba, como Jacuí, Sinos, Gravataí e Taquari, apresentavam uma lenta redução em seus níveis elevados até a última sexta-feira. No entanto, precipitações de 100 mm ou mais foram registradas nas últimas 24 a 48 horas, abrangendo as bacias dos rios Taquari, Sinos, Caí e Jacuí, resultando em uma resposta rápida com elevação significativa dos níveis desses rios.

As previsões meteorológicas indicam chuvas adicionais superiores a 100 mm em uma ampla área na metade norte do Rio Grande do Sul, abrangendo essas bacias. Além disso, é esperada a intensificação do vento sul, com rajadas de até 50 km/h na Lagoa dos Patos entre segunda e terça-feira.

De acordo com a análise da UFRGS, todos os cenários de previsão apontam para uma cheia duradoura, com nova elevação dos níveis do Guaíba para acima de 5 metros. O valor máximo estimado para o início da próxima semana pode atingir cerca de 5,5 metros, dependendo da intensidade das chuvas adicionais e da força do vento sul.

UFRGS recomenda atenção contínua

Diante da previsão de uma cheia prolongada e do repique dos níveis das águas, a UFRGS recomenda atenção contínua às áreas de risco, especialmente aquelas onde houve uma redução recente na inundação. É essencial prestar atenção especial à população afetada e adotar ações imediatas para a restauração das infraestruturas e a manutenção dos serviços essenciais, como o saneamento básico.

As previsões foram desenvolvidas com base em observações de chuva e vazão dos rios, além de modelos de previsão meteorológica, hidrológica e hidrodinâmica. A equipe responsável inclui os Professores Fernando Fan e Rodrigo Paiva, juntamente com o mestrando Matheus Sampaio do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS, em colaboração com a empresa RHAMA Analysis.