Psica 2024: ingressos, line-up, horários e tudo o que você precisa saber sobre o festival

Neste fim de semana, Belém será sacudida pelo Psica 2024, em uma edição que promete ser histórica por incluir, pela primeira vez artistas internacionais em sua programação.

O festival é conhecido por celebrar a diversidade cultural da Pan-Amazônia por meio da música. Além de promover um mergulho nos ritmos que ecoam deste território vasto e plural. Sob o tema Psica Dourado, o evento reúne mais de 50 atrações nos dias 13, 14 e 15 de dezembro.

Entre os destaques, estão nomes como a vencedora do Grammy Latino, Liniker; a icônica Fafá de Belém, referência da tecnocúmbia; a cantora peruana Rossy War; João Gomes, símbolo da sofrência; o explosivo BaianaSystem; e encontros inéditos, como Cátia de França e Amelinha.

O line-up também inclui Pabllo Vittar, diva pop nacional; a rapper Duquesa, indicada ao BET Awards; a tradicional batalha dos bois de Parintins; a banda Os Brothers, ícone do tecnomelody e arrocha paraense; além do encontro único entre Nilson Chaves e Íris da Selva, representantes de diferentes gerações da música popular amazônica.

Protagonismo da Cultura Preta e Periférica

Consolidado como o maior festival de música do Norte e um dos mais relevantes do Brasil, o Psica reafirma seu compromisso com a valorização da cultura preta e periférica da Amazônia. Em sua 13ª edição, o evento tem como objetivo ampliar ainda mais o alcance dos ritmos amazônicos, conectando batuques, samples e sonoridades que atravessam fronteiras e aproximam povos.

A Metáfora da Dourada

Inspirada no percurso do peixe “dourada”, conhecido pela maior migração de água doce do mundo, a edição deste ano reflete a essência do festival. A jornada de mais de 11 mil quilômetros, das nascentes nos Andes ao Pará, simboliza a conexão entre as diferentes Amazônias – brasileira e internacional – e sua riqueza cultural.

“A dourada resume a essência do Psica: explorar profundamente as Amazônias. O line-up reflete o imaginário popular amazônico, conectando nossas memórias afetivas com o Brasil e o mundo”, explica Jeft Dias, diretor do festival.

“A proposta é combinar a identidade cultural local e pan-amazônica com artistas reconhecidos nacional e internacionalmente, ampliando essas conexões”, diz Gerson Junior, também diretor do Psica.

Programação e line-up

Sexta-feira - 13/12

Djuena Tikuna & Trio Manari, Priscila Castro & Marcos Tapajós + Naieme, Cátia de França + Amelinha, Bois de Parintins + Arraial do Pavulagem, Nilson Chaves & Iris da Selva, Marisa Black, Baile da Dz7, Banda Os Brothers, Rossy War, Carabao.

Sábado - 14/12

Mestre Chico Malta & Mestre Damasceno, Mestra Cristina Sereia do Mar, Luê, Baianasystem, Jeff Moraes, Ras Margalho, Maleïka, Duquesa, The Charque Side of The Moon, Calorosa, Th4ys, Banda Black Rio & Tony Tornado, Viviane Batidão + Zaynara, Jurandy O Rei do Tecnobrega, Ramon Sucesso, Pabllo Vittar, Larinhx, Tuyo, Super Pop.

Domingo - 15/12

Thays Sodré, Samaúma, Magno Roots, Manoel Cordeiro, Yago Oproprio, Daniel ADR, The Skatalites, Martin Blue, Trio Mocotó + Tássia Reis, Ebony, Tiana, Fafá de Belém Canta Água, Liniker, Azuliteral, Coytada, João Gomes + Don L, Brisa Flow, Boris Percus, Crocodilo.

Como chegar?

O Psica 2024 será realizado no Estádio Olímpico Jornalista Edgar Augusto Proença, o Mangueirão, em Cidade Velha, em Belém, nos dias 14 e 15 de dezembro.

Veja preços de ingressos?

A venda de ingressos para o festival Psica 2024 ocorre pela plataforma Ingresse.

Passaportes Lote 2

Meia: R$150,00*

Solidária: R$ R$240,00**

Inteira: R$300,00

Individual Lote 1

Meia: R$95,00*

Solidária: R$ R$150,00**

Inteira: R$190,00

(*estudantes e professores | **mediante entrega de 1kg de alimento não perecível na portaria do evento)