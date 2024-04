Por que uma ilha nos EUA conhecida pelo luxo está oferecendo casas 'gratuitamente'

Nantucket é uma ilha na costa de Massachusetts que constitui um popular destino de férias para os mais ricos. De acordo com o site Realtor.com, a média de preços de casas no local é de 3,6 milhões de dólares, ainda que não seja difícil ver vendas acontecerem por muito mais do que isso.

O cofundador do blog norte-americano Barstool Sports, Dave Portnoy, por exemplo, pagou 42 milhões de dólares por uma casa de seis quartos na ilha no ano de 2023, de acordo com fontes como o Wall Street Journal.

Uma prática interessante que tem se tornado comum em Nantucket é a 'doação' de casas, que ocorre com algumas condições. Via de regra, quem ganha a casa praticamente de graça tem de realocá-la, o que pode, por sua vez, custar bastante caro.

De acordo com a legislação local, qualquer casa com potencial de reuso deve ser oferecida no jornal da cidade por 30 dias. A maioria dos donos não quer pagar pelo custo de mover a casa, o que acaba culminando na oferta de uma residência gratuitamente.

O comprador deve mudar a casa de lugar, o que costuma envolver levantar seu alicerce, colocá-la em um trailer e levá-la até outro lugar na ilha. Conforme contou o advogado Steven Cohen ao Business Insider, mover uma residência de 230 m² pode custar pelo menos 100 mil dólares, ou mais de 500 mil reais, por si só.

Para evitar os gastos, seus donos costumam oferecer as casas gratuitamente no jornal local.

No entanto, ainda segundo Cohen, construir uma residência do mesmo tamanho do zero sairia cerca de quatro vezes mais caro do que realocá-la.

Em Nantucket, algumas das casas 'gratuitas' tornaram-se fontes de aluguel, enquanto outras foram transformadas em residências para trabalhadores locais.

"Vivendo em uma ilha, os recursos são escassos", disse Cohen ao Business Insider. "Você os reutiliza."

Com informações do Business Insider.