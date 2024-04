Eclipse solar total de hoje será visto no Brasil? Entenda

Nesta segunda-feira, 08, milhões de pessoas estarão preparadas para assistir a um raro eclipse solar total. O fenômeno acontece toda vez que a Lua entra na frente do Sol, projetando assim uma sombra na superfície terrestre. Nesses casos, a luz do Sol também fica bloqueada naquele ponto específico.

Mas este eclipse será visível somente para os moradores da América do Norte, o que deixa o resto do mundo à espera de quando será sua vez. Para esta segunda-feira, 8, único jeito de assistir ao eclipse solar total do Brasil será pela internet.

Como assistir o eclipse solar total do Brasil?

O Observatório Nacional do Canadá irá transmitir o evento astronômico pelo Youtube. A NASA permitirá acompanhamento através das redes sociais e canais oficiais.

Que horas será o eclipse solar total desta segunda-feira?

O evento começará na costa do Pacífico do México por volta das 16h07 — horário de Brasília —, antes de entrar nos EUA, no Texas.

De lá, passará por Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvânia, Nova York, Vermont, New Hampshire e Maine. Segundo a Nasa, pequenas partes do Tennessee e Michigan também sofrerão o eclipse solar total. Então, o fenômeno seguirá para o Canadá, através do sul de Ontário, e continuará por Quebec, New Brunswick, Ilha do Príncipe Eduardo e Cape Breton. A previsão é que o eclipse saia da América do Norte, na costa atlântica de Newfoundland, Canadá, às 17h46 — horário de Brasília.

Quando será o próximo eclipse solar total no Brasil?

A cada 18 meses, um eclipse solar total ocorre em algum lugar da Terra, uma peculiaridade fortuita do Sol, que está 400 vezes mais distante da Terra do que a Lua e é 400 vezes maior. No Brasil, o último eclipse solar total aconteceu em 3 de novembro de 1994.

O próximo eclipse solar total que será visto no Brasil, entretanto, virá em um futuro ainda distante — somente em 2045.

Vale lembrar que o eclipse solar total acontece quando a Lua cobre completamente a luz do Sol, o que de fato escurece o dia. O processo é diferente dos eclipses parciais do Sol — quando apenas um pedaço do astro é bloqueado pela Lua — ou anelares, como o que as regiões Norte e Nordeste presenciaram no ano passado. Um eclipse solar anelar acontece quando o Sol não cobre a Lua por completo, mas deixa uma "borda" que se assemelha a um anel.