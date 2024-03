No dia 21 de março é celebrado o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, uma data para lembrar da importância e a representatividade do povo preto na sociedade. A data estipulada em 1979, foi um marco essencial para o reconhecimento e fortalecimento da população preta na história.

A luta contra o racismo e pela justiça para o povo preto, apesar de ser oficializada no calendário mundial há menos de 50 anos, já existe há milhares de anos. Desde a escravidão no período colonizador, os negros foram submetidos a posição de inferioridade, sofrendo castigos físicos, humilhações e tendo que trabalhar forçados sem qualquer tipo de dignidade.

A luta por igualdade racial se inicia mais fortemente nos anos 60, devido a surgimento de políticas segregacionistas como apartheid na África do Sul. Neste período, diversos pensadores e líderes iniciaram movimentos que são reconhecidos até hoje.

Personalidades como Martin Luther King, Nelson Mandela, Malcolm X, entre outros, foram os pioneiros na luta contra discriminação e seus legados são lembrados por muito tempo.

Por que o Dia Internacional contra Discriminação Racial é comemorado no dia 21 de março?

A história do dia 21 de março é em homenagem as vítimas do massacre de Shaperville, ocorrido em 21 de março de 1960 na África do Sul. Na ocasião, 2o mil negros protestavam contras leis segregacionistas do país, que limitavam os lugares onde os negros podiam circular. A manifestação foi pacífica, porem tropas do exército atiraram contra uma multidão no local, matando 69 pessoas e deixando 186 feridas. Esse episódio ficou conhecido como "Massacre de Shaperville"

Quem estabeleceu o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial?

O dia 21 de março foi estipulado pela ONU no ano de 1979, para homenagear as vítimas do massacre de Shaperville, ocorrido em 21 de março de 1960.