Por que a data da Black Friday muda todo ano?

Data que impulsiona o comércio varejista no Brasil, a Black Friday reúne promoções e reduções de preço ao longo do mês de novembro, mas parece nunca ter um dia exato.

Isso pode confundir consumidores, especialmente os do Brasil, que não estão tão acostumados com a data comemorativa como os americanos. Mas há uma lógica por trás da data e um jeito de nunca mais perder o dia de descontos. Veja detalhes:

Por que a Black Friday muda de data?

Tradicionalmente, a Black Friday acontece sempre na última sexta-feira do mês de novembro — e é por isso que a data muda todo ano.

Além disso, nos Estados Unidos, a Black Friday acontece sempre um dia após o feriado de Thanskgiving, ou Dia de Ação de Graças.

Que dia começa a Black Friday?

Em 2023, a Black Friday está marcada para o dia 24 de novembro. No entanto, muitas marcas estendem o prazo de promoções para além da sexta-feira em si.

Sendo assim, a semana em que acontece a Black Friday também costuma ter descontos e promoções no e-commerce e também no varejo físico.

Além disso, muitos varejistas antecipam as promoções da Black Friday em uma espécie de "esquenta" para a data ou até mesmo prolongam os descontos durante todo o mês.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2023 acontece na sexta-feira 24 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.