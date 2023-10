Podpah: como Igão e Mítico desenvolveram um dos maiores podcasts do Brasil

Os podcasts dominaram o Brasil nos últimos anos e um deles tem se destacado mais que os demais. O Podpah, apresentado pelos influenciadores Igor Cavalari (Igão Underground) e Thiago Marques (Mítico Jovem), completou três anos de vida e se tornou um dos maiores programas de entrevista no Brasil.

Com irreverência e linguagem da "quebrada", o podcast atraiu diversos fãs ao redor do país. O programa se destaca por além das entrevistas semanais, projetos paralelos como o "Quebrada FC", quadro de futebol apresentado por Jukanalha, e os ex-jogadores Souza e Douglas; o Rango Brabo, conteúdo de culinária com o humorista Diogo Defante, além de eventos como Podparty, uma festa dedicada a jovens e fãs do podcast.

Audiência e diferencial

Em uma lista divulgada pelo Spotify, publicado pelo portal Meio & Mensagem no ano de 2022, o PodPah ficou em primeiro lugar entre os mais ouvidos no Brasil. No ranking global, ele apareceu em 24º lugar.

Segundo a Forbes Brasil, atualmente o podcast conta com uma audiência média mensal de 60 milhões de visualizações, juntando YouTube e Spotify, além de 23 milhões de seguidores nas redes sociais.

Em entrevista para a EXAME, questionado sobre o diferencial do Podpah, Igão afirma que o segredo do sucesso é a autenticidade. "Nós acreditamos muito no que fazemos! Mostramos as coisas como elas realmente são, eu acho que essa naturalidade nossa é que faz a diferença. Quando nos perguntam "Eai como faço pra ter sucesso", a gente responde que em todo os momentos nós somos autênticos. O Podpah está em constante crescimento e hoje eu acho que a gente consegue se consolidar em uma criação de conteúdo plural. A gente sempre busca comunicar e entreter que é muito importante", destacou.

"Eu acho que o PodPah tá na sua melhor fase! A gente começou com um podcast e hoje já tem mais de cinco programas. A maturidade minha e do Igão aumentou nesse período de três anos. Hoje parei pra pensar que estamos no nosso melhor momento e nada melhor do que falar sobre isso, destacou Mítico.

Marcas e Faturamento

Além de um conteúdo plural, o Podpah também se destaca em marcas e parcerias. Ainda de acordo com a Forbes Brasil, no segundo ano de programa, o projeto faturou R$ 5,5 milhões, crescendo seu faturamento para R$ 25 milhões em 2023. Ao todo, o Podpah mantém 33 marcas em seu portfólio, sendo 13 delas com exclusividade.

Segundo Rafael Romano, diretor de Marketing do Podpah, esse crescimento faz parte da estratégia: "O Podpah vem crescendo muito nos últimos anos. Em 2022, a objetivo foi abrir o nosso ramo de conteúdo, para ano que vem tornar isso físico. Nossa meta para 2024 é a criação da nossa loja online, ou seja, temos um plano de expansão grande no nosso canal que não é só conteúdo, mais também como nossa audiência consome esse conteúdo, destacou.