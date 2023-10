NBA e Podpah anunciam parceria para mostrar bastidores das 30 franquias da liga; confira

A NBA Brasil, juntamente com o podcast Podpah, anunciaram uma parceria que levará os influenciadores, Igão e Mítico a visitar cidades das 30 franquias da liga. A atração será lançada em outubro no canal NBA Brasil no YouTube.

O programa será conduzido por um quarteto de Youtubers. Além de Igão e Mítico, os produtores de conteúdo relacionados a basquete Caio Teixeira e Sidney Dois por Cento, também estarão no projeto.

Como será o projeto NBA na Estrada?

O NBA na Estrada visitará as 30 franquias da NBA a bordo de um motorhome customizado, com acesso exclusivo a bastidores e entrevistas com estrelas da liga, algo inédito para os fãs brasileiros. Os episódios da primeira temporada serão publicados entre 31 de outubro e 29 de dezembro, todas as terças e sextas-feiras, às 19h.

O programa começará em Denver, cidade do atual campeão Denver Nuggets. O roteiro da viagem vai incluir também Los Angeles com os bastidores de LA Lakers e LA Clippers, Salt Lake City com conteúdos do Utah Jazz e Portland com tudo sobre o Portland Trail Blazers.

Em entrevista para a EXAME, Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil, afirmou que a parceria irá render muito engajamento para o canal: “O projeto conta com o que há de melhor em termos de conteúdo em cada segmento, ou seja, o público será impactado de maneira inédita com essa parceria de sucesso entre NBA e PodPah. Temos certeza de que vamos oferecer um conteúdo que qualquer fã de esportes sonha em assistir, destacou.

Estamos felizes e empolgados! A NBA nos chancela muito por ser uma marca mundial. Existe muito apreço do público de saber as novidades sobre a NBA e são coisas que chamam a atenção. Nosso objeto é traduzir pra nossa galera que é aficionada por esporte, a emoção do basquete que é muito dinâmico, destacou Igão, apresentador do Podpah.

Marcas e patrocínios do projeto

O Podpah faz parte de um dos hubs de conteúdo de maior sucesso da internet no Brasil e tem mais de 60 milhões de visualizações por mês no Youtube. O projeto já conta com Hellmann’s e Popeyes como anunciantes, além de outras cotas que estão disponíveis para comercialização.

Rodrigo Vicentini, destacou que essa parceria será muito benéfica para a marca NBA. "Estamos trazendo quatro influenciadores que respeitamos muito o trabalho. Essa parceria está bem consolidada e o principal resultado disso são os fãs, pois se não tivesse o engajamento que eles possuem, talvez não aconteceria essa parceria. Para as duas marcas, tanto Podpah como a NBA, a expectativa é altíssima, destacou.

"Além de ser um projeto inovador, o Na Estrada também é um importante ativo para anunciantes que queiram associar sua marca a um storytelling relevante e autêntico e que alto engajamento dos fãs, além de ficar disponível nas redes sociais por anos e anos", completou Rodrigo.

Para Mítico, o projeto demonstra a força da internet e do Podpah como marca: "Falando especificamente do Podpah, a parceira é muito interessante. A NBA olhar pra um canal de internet e decidir investir o dinheiro em nós, da uma ampliada no mercado da internet. Além de ser um projeto bacana, as pessoas pensam: Por que eles não foram pra alguma emissora de TV? A parceria demonstra a força da web", destacou.

Ter a NBA conosco traz um momento muito legal pra gente, tanto no Brasil quanto fora. Sair do país, com a NBA como produtor de conteúdo é importante, pois de alguma forma nós internacionalizamos a marca e nosso conteúdo, destacou Rafael Romano, diretor de Marketing do Podpah.

Audiência da NBA no Brasil

Segundo dados da pesquisa Sponsorlink, realizada em 2023 pelo IBOPE Repucom, 56% dos fãs de NBA no Brasil têm entre 18 e 40 anos, sendo 28% na faixa dos 18 aos 29.

Os fãs têm afinidade com games, moda, arte urbanas, celebridades e uma variedade de temas relacionados que serão abordados na atração. Além disso, 34% da audiência total do canal NBA Brasil no YouTube tem entre 18 e 24 anos; 33% tem entre 25 e 34 anos.

“É uma bola de neve. As audiências aumentam, os produtos são mais procurados e as franquias crescem. Hoje há muita demanda no Brasil em torno da NBA e a tendência é aumentar nas próximas temporadas. O basquete sempre foi tradicional no país, perdeu espaço para o vôlei, mas agora recuperou o posto de segundo esporte do brasileiro com a força que ganhou a liga norte-americana por aqui”, comenta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência de marketing esportivo.