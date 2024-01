Plataformas inovam e colocam Stranger Things 5 entre as apostas

Não é novidade para ninguém que as plataformas tem inovado e colocado apostas diversificadas para modalidades que fogem dos segmentos futebol e esportes, tão tradicionais em um passado recente - e ainda os mais apostados no momento, em torno de 80%.

Eleições, BBB e até o Oscar estão entre os itens oferecidos, mas na Reals, plataforma que nesta semana anunciou o maior patrocínio master da história do Coritiba, uma chama a atenção: Stranger Things 5.

Seguindo o que já acontece já muito tempo nos Estados Unidos e Inglaterra, a pergunta em que o apostador escolhe pelo sim ou pelo não é a seguinte: o personagem Will será o primeiro a falar na quinta temporada?

De acordo com informações de bastidores da série, Will terá um um papel central na quinta temporada de Stranger Things e deverá ser o elo de ligação entre os personagens, fazendo com que aquela que deve ser a última temporada fique toda 'amarrada' em cima do papel dele.

"A indústria de apostas muitas vezes responde a demanda do público. Se houver um interesse significativo em torno de um evento, como uma série de televisão popular, que é o caso de Stranger Things, a Reals considera oferecer apostas nesse tema", afirma Rafael Borges, country manager da plataforma Reals, que complementa. "Conseguimos atingir públicos que somente com as apostas esportivas não se interessariam em dar seu palpite".

Poucas plataformas têm oferecido essa opção referente ao Stranger Things 5. A Onabet é outra que segue os passos da Reals e também coloca a pergunta se o personagem Will será o primeiro a falar na quinta temporada.

"Esses mercados são criados majoritariamente objetivando a aquisição de um nicho diferente de jogadores, aguçando o seu interesse pela possibilidade de apostar em algo para além das apostas esportivas. Entendo como uma estratégia bastante eficaz para aquisição de um público heterogêneo", complementa Darwin Filho, CEO do Onabet.