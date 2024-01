BBB 24: Sincerão flopou? Veja os melhores memes da dinâmica que virou piada entre os participantes

Os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 24 enfrentaram mais um "Sincerão" na noite desta segunda-feira, 29. Desta vez, a dinâmica envolveu os quatro emparedados Alane, Isabelle, Juninho e Luigi, além do líder MC Bin Laden. Fernanda, que ganhou o anjo da semana, também participou do jogo.

Os brothers foram desafiados a apresentar suas preferências em relação a quem gostariam de ter por perto ou afastado entre os colegas do reality show. Também foram chamados a apontar quem consideravam o participante mais fofoqueiro da casa, e MC Bin Laden foi a escolha unânime dos brothers. No entanto, Rodriguinho se destacou como o "fechamento" dos participantes.

Os protagonistas da semana – líder, anjo e os indicados ao Paredão – foram convidados para uma conversa fora da casa com Tadeu Schmidt, que os questionou sobre os outros colegas de confinamento e como estavam lidando com o jogo.

Enquanto isso, os demais moradores da casa acompanharam tudo pelo telão da sala, sem direito de réplica. Apenas se o alvo fosse um dos protagonistas, ele teria direito de se manifestar.

O Paredão quádruplo começou a ser formado na sexta-feira, 26, com as indicações de Juninho, Giovanna Pitel e Luigi pelo Big Fone. Na votação do domingo, 28, Isabelle foi indicada pelo líder MC Bin Laden, e Davi foi o mais votado da casa, com nove votos.

Em seguida, os três emparedados pelo Big Fone tiveram o poder de contragolpe e escolheram Alane para completar a berlinda. Dois participantes ainda tiveram a oportunidade de se salvar na estreia da prova Bate e Volta: Davi e Pitel venceram a disputa de sorte e garantiram sua permanência. Com isso, Alane, Isabelle, Juninho e Luigi disputam o sexto Paredão do Big Brother Brasil 24.

Veja o resultado do Sincerão da semana

Quem é o seu fechamento na casa?

MC Bin Laden escolheu Rodriguinho e Luigi;

Fernanda escolheu Giovanna Pitel e Rodriguinho.

Quem você quer perto e quer longe na casa?

MC Bin Laden quer por perto (Luigi) e longe (Fernanda).

Fernanda quervpor perto (Juninho) e longe (MC Bin Laden).

Quem é o (a) mais fofoqueiro (a) da casa?

Fernanda escolheu MC Bin Laden;

Juninho escolheu MC Bin Laden;

Alane escolheu MC Bin Laden;

Luigi escolheu MC Bin Laden;

Isabelle escolheu MC Bin Laden;

MC Bin Laden escolheu Fernanda.

Confira a reação do público ao Sincerão desta segunda-feira, 29

Embora o Sincerão tenha agitado o clima entre alguns brothers, muitas pessoas ficaram insatisfeitas com o resultado do jogo, afirmando que ficou abaixo das expectativas.

“O sincerão naquele momento, eu como público, vejo que foi sem graça aqui e lá fora” pic.twitter.com/Iuc7JP7XyD — lídia (@oxelids) January 30, 2024

Bia, Anny, Matteus e Davi indignados com a falta de comprometimento do quarto Gnomo, e com o FRACASSO do sincerão de hoje #bbb24 pic.twitter.com/MaRhQdLZXI — MANNYMANIA 🦣🧉🐞🍓 (@MANNYmaniaa) January 30, 2024

A pitel ficou constrangida com o sincerão e resolveu dar entretenimento por livre e espontânea vontade pic.twitter.com/UBf8elkFTL — amigo do gordão (@gordaofitness) January 30, 2024

A Beatriz falando que o sincerão foi pessimo kkkkkkkkk 🗣️ E FOI MESMOOO #BBB24 pic.twitter.com/sBnRLk4d8S — Lorrayne #BBB24 (@losantiagoo) January 30, 2024