Lançamentos da Netflix em fevereiro de 2024: veja os filmes e as séries

O mês do Carnaval chegou e a Netflix já divulgou a lista de filmes, séries, documentários, conteúdos infantis e animes que entram no catálogo em fevereiro. Para aqueles que não curtem a folia na rua mas querem aproveitar o feriado em casa, o mês é recheado de conteúdos inéditos, com novas estreias de séries e filmes originais.

Entre os principais destaques está a estreia da terceira e última temporada de "Bom Dia, Verônica", o tão aguardado lançamento do live-action "Avatar: O Último Mestre do Ar", e a sexta temporada de "Casamento às Cegas". Para os filmes, chegam "Com Amor, Simon e "Holocausto Brasileiro". A Netflix também exibirá ao vivo a cerimônia do SAG Awards.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em fevereiro de 2024:

Séries que entram na Netflix em fevereiro

Minha Vez de Amar | 2/02/2024

Um Dia: Minissérie | 8/02/2024

Machos Alfa: Temporada 2 | 9/02/2024

A Killer Paradox | 9/02/2024

Bom Dia, Verônica: Temporada 3 | 14/02/2024

Casamento às Cegas: Temporada 6 | 14/02/2024

House of Ninjas | 15/02/2024

Batalha das Solteiras | 15/02/2024

AlRawabi School for Girls: Temporada 2 | 15/02/2024

Avatar: O Último Mestre do Ar | 22/02/2024

Rojst: Milênio | 28/02/2024

Filmes que entram na Netflix em fevereiro

Jogos de Amor | 14/02/2024

Agência do Amor | 14/02/2024

Me Mate, Querido | 13/02/2024

Com Amor, Simon | 15/02/2024

Através da Minha Janela 3: Olhos nos Olhos | 23/02/2024

Mea Culpa | 23/02/2024

SAG Awards 2024 | 24/02/2024

Holocausto Brasileiro | 25/02/2024

Code 8: Renegados – Parte II | 28/02/2024

Documentários que entram na Netflix em fevereiro

Sunderland Até Morrer: Temporada 3 | 13/02/2024

Einstein e a Bomba | 16/02/2024

F1: Dirigir para Viver - Temporada 6 | 23/02/2024

Conspiração Americana: Os Crimes da Octopus | 28/02/2024

Conteúdo infantil que entra na Netflix em fevereiro

Orion e o Escuro | 2/02/2024

Luz | 7/02/2024

Animes que entram na Netflix em fevereiro