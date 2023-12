Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no último fim de semana de 2023

Entre drama e suspense, documentários e séries, o último final de semana do ano está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na HBO Max, estreia da série Kim Vs Kanye: O Divórcio do Século, sobre os bastidores da batalha bilionária em torno do divórcio de Kim Kardashian e Kanye West. Já na Netflix, estreia da série Berlim, e do documentário Acampamento no Inferno: Pesadelo Adolescente.

Kim Vs Kanye: O Divórcio do Século (HBO Max)

Os bastidores da batalha bilionária em torno do divórcio de Kim Kardashian e Kanye West, com relatos de advogados e amigos. Sob ambas as perspectivas, explora por que Kanye lutou para salvar um casamento que Kim estava desesperada para terminar.

Berlim (Netflix)

Apenas duas coisas podem transformar um dia ruim em um dia incrível: o amor e milhões de euros. São essas duas coisas que motivam Berlim em sua época de ouro, quando ele ainda não tinha ideia de sua doença e nem estava trancado como um rato na Casa da Moeda Espanhola. Também é quando ele começa a tramar um de seus assaltos mais extraordinários: fazer joias que valem 44 milhões de euros desaparecerem como em um passe de mágica. Para isso, ele conta com a ajuda de um dos três grupos com os quais já roubou antes.

Acampamento no Inferno: Pesadelo Adolescente (Netflix)

Este documentário expõe as condições assombrosas de um chamado "acampamento de terapia na natureza" para revelar o abuso sofrido pelos adolescentes que estiveram lá.

Carol e o fim do mundo (Netflix)

Com um planeta misterioso avançando em direção à Terra, a extinção é iminente para seus habitantes. Enquanto a maioria se sente livre para realizar os sonhos mais loucos, uma mulher quieta e sempre desconfortável fica sozinha, perdida entre as massas hedonistas.

Wildflower (Prime Video)

Wildflower é uma celebração hilária e sincera da família em toda a sua variedade. Um filme sobre a maioridade sobre crescer muito rápido e desacelerar apenas o suficiente para reconhecer a boa sorte.