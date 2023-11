Passageiro abre porta de emergência e pula para a asa de avião nos EUA

O medo de avião pode chegar ao extremo para algumas pessoas e tornar uma simples viagem em um grande pesadelo. Um exemplo foi o ocorrido em Nova Orleans, nos Estados Unidos, nesse último domingo, 26, um passageiro abriu a porta de uma aeronave que ainda estava na pista e parado, da companhia aérea Southwest.

Como aconteceu?

O homem abriu a porta de emergência, pisou na asa do avião e correu para a pista. Ele foi contido logo em seguida por agentes de segurança do aeroporto e levado a um hospital para avaliação médica. O avião estava aguardando a liberação para decolar.

Ainda não se sabe o porquê do passageiro ter aberto a porta e emergência e saltado para fora, mas as autoridades de Justiça Federal de Nova Orleans já assumiram o caso e tomarão as providências necessárias.