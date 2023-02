Paredão BBB23: Amanda, Bruno, Guimê e Paula estão na berlinda; veja como votar pelo Gshow

Neste domingo, 13, os participantes do BBB 23 formaram o quarto Paredão da edição. Com duas indicações diretas, os dois mais votados e o indicado do Big Fone disputaram a Prova Bate e Volta. Esse foi o primeiro paredão quadruplo da edição.

Quem está no Paredão?

O líder Gustavo indicou o Mc Guimê. Como o voto é do Líder, ele não pode participar da prova e foi direto para a berlinda. Na sequência, Key Alves indicou Paula ao Paredão por ter arrematado o poder curinga. A sister não pode participar da prova bate e volta.

Fred Nicácio com 11 votos e Amanda com cinco foram os mais votado pela casa. A prova Bate e Volta foi disputada por Amanda, Bruno, indicado pelo Big Fone, e Fred Nicácio. Dividida em três fases, a prova consistia em encontrar a porta falsa e atravessar para o outro lado. Fred Nicácio venceu a disputa e escapou do Paredão.

Portanto, estão no Paredão Amanda, Bruno, MC Guimê e Paula.

Como votar no Paredão do BBB

Antes de mais nada, usuários devem acessar o site do Gshow e verificar se já possuem uma conta Globo. Ela pode ser criada com e-mail, conta no Facebook ou no Google.

Caso não tenha, é só clicar no botão de "Entrar" no canto superior direito da tela e procurar por "Cadastre-se". Então, siga os passos: