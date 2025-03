Paredão BBB: Aline, Diego Hypolito e Maike estão na berlinda; veja como votar pelo Gshow

A décima berlinda da temporada foi formada na noite deste domingo, 23, durante o programa ao vivo. Entre reviravoltas estratégicas e surpresas na prova de sorte, os brothers Aline, Diego Hypolito e Maike se tornaram os alvos da vez — e um deles deixará o reality na próxima terça-feira, 25.

A formação começou no sábado, 22, quando Vinícius atendeu o temido Big Fone e indicou Eva e Maike ao paredão. No entanto, a dinâmica reservava um papel decisivo para Joselma, que venceu o Poder Curinga da semana. Com a prerrogativa de salvar um dos emparedados, ela optou por livrar Eva da disputa e, como consequência, garantiu imunidade à sister.

Coube à líder Renata indicar diretamente Aline, justificando a escolha com críticas ao “jogo desrespeitoso e desonesto” da participante. Na votação do confessionário, os mais citados foram Vilma, com sete votos, e Diego Hypolito, com cinco, ambos completando a lista de indicados.

A tradicional Prova Bate e Volta, disputada por Maike, Diego e Vilma, selou a configuração final da berlinda. Vilma venceu o desafio e escapou da votação popular, deixando o paredão entre os três nomes que agora dependem do apoio do público.

Dinâmica da semana intensifica tensão na casa

Com um jogo cada vez mais acirrado, os participantes enfrentam uma disputa com eliminações estratégicas e decisões rápidas. A interferência do Big Fone e do Poder Curinga nesta semana mexeu com as alianças dentro da casa e gerou debates nas redes sociais sobre favoritismo e justiça no jogo.

Agora, o público deve votar para decidir o destino de Aline, Diego Hypolito ou Maike. O resultado será revelado ao vivo na próxima terça-feira, 25.

Quem votou em quem?

Aline votou em Vilma;

João Gabriel votou em Diego Hypolito;

Daniele Hypolito votou em Vilma;

Maike votou em Diego Hypolito;

Vitória Strada votou em Vilma;

João Pedro votou em Diego Hypolito;

Diego Hypolito votou em Vilma;

Eva votou em Diego Hypolito;

Guilherme votou em Vilma;

Vilma votou em Diego Hypolito;

Delma votou em Vilma;

Vinícius votou em Vilma.

A Prova Bate e Volta colocou à prova a sorte de Diego Hypolito, Maike e Vilma. Dividida em três etapas, a dinâmica foi decisiva. Vilma levou a melhor e garantiu sua permanência na casa. A vitória a retirou da zona de risco, selando o paredão entre Aline, Diego e Maike.

Como votar no Paredão do BBB

