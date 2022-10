Paola Carosella na Globo: chef será jurada em competição de culinária

Anteriormente jurada do "Masterchef Brasil" na Band, Paola Carosella estreia na Globo em um novo reality culinário.

O programa "Minha mãe cozinha melhor que a sua" foi anunciado nesta sexta-feira, 28, em evento publicitário da emissora.

O reality será apresentado por Leandro Hassum e terá o chef João Diamante na banca de jurados, acompanhado de Carosella.

Duplas de mães e filhos vão competir para entregar o melhor prato, com um porém: o filho precisa cozinhar enquanto a mãe apenas orienta.

A Globo também anunciou a volta do programa "Linha Direta", que fez sucesso na década de 1990, com Pedro Bial como apresentador.

Upfront 2023

A Globo apresentou a agências de publicidade e anunciantes as oportunidades comerciais no Upfront 2023. O evento, realizado ontem no Memorial da América Latina, em São Paulo, mostrou as possibilidades de atrelar marcas ao conteúdo produzido pela empresa, em diferentes formatos..

Profissionais do elenco da Globo, em diferentes áreas, estiveram presentes ao Upfront 2023, entre eles os apresentadores Luciano Huck, Pedro Bial e Serginho Groisman, o ator Caio Castro, o diretor Boninho, o cantor Lulu Santos, que é jurado do programa The Voice, e os humoristas Fabio Porchat e Tatá Werneck.

(Com informações do Globo)