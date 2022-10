Globo anuncia volta do 'Linha Direta' em 2023 com Pedro Bial

A Globo anunciou nesta quinta-feira, 27, a volta do programa "Linha Direta", que fez sucesso na década de 1990, com Pedro Bial como apresentador. Anúncio foi feito durante o evento Upfront 2023, onde a empresa apresentou a agências de publicidade e anunciantes as oportunidades comerciais para o próximo ano.

O evento, realizado ontem no Memorial da América Latina, em São Paulo, mostrou as possibilidades de atrelar marcas ao conteúdo produzido pela empresa, em diferentes formatos. Profissionais do elenco da Globo, em diferentes áreas, estiveram presentes na conferência, entre eles os apresentadores Luciano Huck, Pedro Bial e Serginho Groisman, o ator Caio Castro, o diretor Boninho, o cantor Lulu Santos, que é jurado do programa The Voice, e os humoristas Fabio Porchat e Tatá Werneck.

Além da volta do "Linha Direta", a emissora também anunciou a chef Paola Carosella como jurada de uma nova competição culinária, que também será lançada em 2023.

Linha Direta

Apresentado por Hélio Costa, Marcelo Rezendo e Domingos Meirelles, o programa foi ao ar na emissora de março de 1990 a junho de 1990; e depois de maio de 1999 a dezembro de 2007. "Linha Direta" foi inspirado nos programas americanos "America's Most Wanted" e "The Unsolved Mysterioes" e mostrava a reconstituição de crimes emblemáticos, misturando ficção e jornalismo.

Pedro Bial

Pedro Bial já faz parte da programação da emissora. Após sua saída do Big Brother Brasil, o apresentador ganhou um talk-show, Conversa com Bial, onde recebe figuras importantes de diversos setores da sociedade.

(Com informações da agência O Globo).