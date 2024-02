Padaria cobra Tesla nas redes sociais e Musk paga dívida de R$ 30 mil

Uma padaria da Califórnia chamada Giving Pies disse, na última sexta-feira, 23, que a Tesla não pagou um pedido no valor de milhares de dólares. O incidente foi dado como resolvido nesta terça-feira, 27, quando a proprietária disse que a conta pendente foi resolvida.

A montadora havia cancelado um pedido de 4.000 mini tortas da Giving Pies, disse a proprietária da padaria Voahangy Rasetarinera na conta do Instagram da cafeteria. Dias depois que o caso ganhou repercussão na mídia, o bilionário Elon Musk disse que não sabia do caso até então e prometeu "resolver as coisas" em post no X, antigo Twitter.

A empresária confirmou o pagamento para o jornal britânico Guardian: "A Tesla acabou de pagar os US$2 mil que estava devendo" por suprimentos e pedidos que ela teve que recusar para cumprir as solicitações da Tesla.

O incidente ocorreu depois que a padaria de Rasetarinera recebeu um pedido de última hora de 2.000 tortas da Tesla para o Dia dos Namorados - um grande negócio de U$6.000 (R$ 29,6 mil) para a pequena empresa. A Tesla dobrou o pedido para 4.000 tortas antes de finalmente cancelar o pedido sem pagar, disse Rasetarinera.

Em seu post no Instagram, Rasetarinera disse que, para cumprir o pedido, ela teve que recusar outros pedidos de catering para o Mês da História Negra, comprar suprimentos adicionais e preparar sua equipe para uma "agenda de produção exigente" - pelo qual ela não foi compensada.

"Para mim, ficou claro que a cultura corporativa da Tesla priorizava a conveniência em detrimento da responsabilidade, ignorando os meios de subsistência de pequenos empresários como eu", disse ela. "Essa experiência serve como um lembrete vívido da vulnerabilidade enfrentada pelas pequenas empresas ao lidar com grandes corporações".

Após a cobertura da imprensa do incidente, a Giving Pies recebeu uma onda de apoio. No fim de semana, centenas de clientes fizeram fila na loja para comprar tortas. Rasetarinera disse estar "maravilhada" com a resposta. Em seu post inicial no Instagram, Rasetarinera disse que o incidente permitiu que ela refletisse sobre sua jornada como empresária.

"Enquanto reflito sobre este episódio, sou lembrada da resiliência e determinação que me impulsionaram como empresária negra", disse ela. "Embora as ações da Tesla possam ter causado contratempos temporários, elas não me impedirão de perseguir minha paixão e servir minha comunidade com integridade e orgulho."