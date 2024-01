Oscar no Brasil? Evento que simula a premiação retorna para São Paulo; veja como participar

Os preparativos para a 96ª edição do Oscar já estão a todo vapor: a lista de indicados à premiação — que acontece no dia 10 de março — será revelada já na terça-feira, dia 23 de janeiro. E neste ano, quem tem vontade de se sentir no tapete vermelho nem precisa ligar a TV: há como ter um gostinho da cerimônia isso aqui mesmo, no Brasil.

Pelo segundo ano consecutivo, o "Meu Tio Oscar Night Experience" promete recriar a experiência da maior premiação de cinema na capital paulista. Inspirada na cerimônia, a festa oferecerá a mesma sensação de estar entre atores de Hollywood para todos os cinéfilos presentes.

Veja a programação do evento

A festa será realizada na Casa Giardini e contará com a exibição da cerimônia do Oscar, com comentários em tempo real de críticos especializados, tapete vermelho, jantar, show, photo opportunities, entre outros. Assim como no ano passado, o evento receberá celebridades, críticos e influenciadores que produzem conteúdo sobre cinema.

A mestre de cerimônias comandará um pré-show e, durante os intervalos da premiação, os comentários serão feitos por Vitor Burigo e Flávia Guerra. Após o final da cerimônia, a festa continuará com um show exclusivo da banda Jabuticabal, tocando as principais músicas indicadas ao Oscar ao longo das décadas.

A Casa Giardini será decorada com temas relativos ao Oscar e à arte cinematográfica, além de diversos pontos instagramáveis com referências aos principais filmes concorrentes deste ano. A festa conta ainda com open de pipoca, água e refrigerante durante todo o evento, incluindo um jantar com ilhas de gastronomia exclusivas, incluindo sobremesa, e open bar de cerveja e bebidas não-alcoólicas.

E não serão apenas as estrelas de Hollywood que poderão ganhar prêmios. Todos os participantes do Meu Tio Oscar Night Experience 2024 concorrerão a sorteios exclusivos e poderão participar do bolão, valendo prêmios para os grandes vencedores da noite.

Como comprar ingressos?

O "Meu Tio Oscar Night Experience" acontece no dia 10 de março, na Casa Giardinni (Campo Belo, São Paulo). O evento começa às 18h e tem previsão de fim às 2h. Os ingressos estarão disponíveis no site oficial do evento nos próximos dias, a partir de R$ 360.