Oscar 2024: Brasil está de fora do prêmio e não recebe uma indicação desde 1998

Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou as pré-indicações em dez categorias para a 96ª cerimônia do Oscar. E mais uma vez o Brasil ficou de fora da escolha. A aposta brasileira era a mais nova obra de Kleber Mendonça Filho, "Retratos Fantasmas", uma produção que mistura autobiografia com a história dos cinemas de rua de Recife.

Desde "O Que é Isso, Companheiro?" (1998), obra nacional assinada por Bruno Barreto, o Brasil não recebe uma indicação ao Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional. São, ao todo, 25 anos sem sequer participar da lista de indicados, e 96 anos — o tempo de existência da premiação mais antiga e importante do cinema — sem levar uma estatueta para casa.

O filme de Kleber Mendonça foi o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais para representar o Brasil na premiação e, caso fosse bem avaliado pela Academia dos EUA, teria chances de receber uma indicação na categoria de Melhor Filme Internacional. A lista não é uma certeza de quais filmes serão de fato indicados à premiação, mas adianta aqueles que pelo menos foram considerados.

Veja a lista de pré-selecionados na categoria de Melhor Filme Internacional

Filme Internacional

Armênia, “Amerikatsi”

Butão, “The Monk and the Gun”

Dinamarca, “The Promised Land”

Finlândia, “Fallen Leaves”

França, “The Taste of Things”

Alemanha, “The Teachers’ Lounge”

Islândia, “Godland”

Itália, “Io Capitano”

Japão, “Perfect Days”

México, “Totem”

Marrocos, “The Mother of All Lies”

Espanha, “Society of the Snow”

Tunísia, “Four Daughters”

Ucrânia, “20 Days in Mariupol”

Reino Unido, “The Zone of Interest”

"Retratos Fantasmas" é a 19ª produção de Kleber Mendonça, e teve sua estreia no Festival de Cannes deste ano. "Abrir em Cannes foi algo que me deixou muito feliz, porque é um filme muito sobre cinema mesmo, sobre arquivo. Eu inicialmente achei que, se eles tivessem interesse, o filme iria para o Cannes Classics, que é uma sessão dedicada a filme de arquivo, mas ele ganhou o Special Screanings, que é um espaço até bem maior. Foi uma surpresa", disse o diretor em entrevista à EXAME.